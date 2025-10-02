Максима Виторгана заменили на дипфейк в сериале «Бар "Один звонок"»

Сериал «Бар "Один звонок"», главные роли в котором сыграли Данила Козловский, Максим Виторган и многие другие замечательные актеры, должны были показать на фестивале «Новый сезон» еще в 2023 году, но что-то пошло не так и проект убрали из конкурсной программы. Этому событию предшествовала новость о том, что еще один проект с участием Виторгана подвергся изменениям: актера вырезали из второго сезона сериала «Контакт», а отснятые кадры с ним заменили на дипфейк. И раз уж Данила Козловский стал постепенно возвращаться на отечественные экраны, перспектива все же выпустить «Бар "Один звонок"» подтолкнула создателей сериала последовать примеру продюсеров «Контакта» и тоже заменить Виторгана дипфейком. Одной из первых на это указала кинокритик Арина Бородина в своем телеграм-канале.
фото: ИИ-двойник Максима Виторгана в сериале «Бар "Один звонок"»
фото: ИИ-двойник Максима Виторгана в сериале «Бар "Один звонок"»
фото: ИИ-двойник Максима Виторгана в сериале «Бар "Один звонок"»
Бородина отметила, что персонаж Виторгана в проекте был ключевым — священник, потерявший дочь, с которого и начинается вся сюжетная линия. Полностью убрать героя было невозможно, поэтому авторы оставили типаж, но изменили внешность и голос: «Герой был. Но при этом на экране был не Максим Виторган. Типаж и фактура похожие, но технологически над образом явно поработали, благодаря ИИ или иным новым возможностям - в кадре другое лицо с ощутимо изменённой внешностью. И с другим голосом», — написала журналистка.
фото: Настоящий Максим Виторган
Виторган тоже отреагировал на произошедшее, отметив, что уже собрал целую фильмографию со своим ИИ-двойником: «Ну что ж, вышла моя вторая киноработа с измененным лицом. Это уже фильмография, как никак. Похоже, во втором случае работа выполнена тоньше, но, всё-таки , чувствуется какое-то внутреннее сопротивление исполнителей. Ребят, не переживайте, работайте — это ж все только для того , чтобы Родине хорошо было!» — написал актер в социальных сетях. К слову, из ряда других проектов — «О чем говорят мужчины», «Ева, рожай!» и «Беспринципные» — его просто вырезали.
