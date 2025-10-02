Кино-Театр.Ру
Максима Виторгана заменили на дипфейк в сериале «Бар "Один звонок"»

2 октября
2025 год

Лайфстайл >>
2 октября 2025
Сериал «Бар "Один звонок"», главные роли в котором сыграли Данила Козловский, Максим Виторган и многие другие замечательные актеры, должны были показать на фестивале «Новый сезон» еще в 2023 году, но что-то пошло не так и проект убрали из конкурсной программы. Этому событию предшествовала новость о том, что еще один проект с участием Виторгана подвергся изменениям: актера вырезали из второго сезона сериала «Контакт», а отснятые кадры с ним заменили на дипфейк. И раз уж Данила Козловский стал постепенно возвращаться на отечественные экраны, перспектива все же выпустить «Бар "Один звонок"» подтолкнула создателей сериала последовать примеру продюсеров «Контакта» и тоже заменить Виторгана дипфейком. Одной из первых на это указала кинокритик Арина Бородина в своем телеграм-канале.

Максима Виторгана заменили на дипфейк в сериале «Бар Один звонок»
фото: ИИ-двойник Максима Виторгана в сериале «Бар "Один звонок"»

Максима Виторгана заменили на дипфейк в сериале «Бар Один звонок»
фото: ИИ-двойник Максима Виторгана в сериале «Бар "Один звонок"»

Максима Виторгана заменили на дипфейк в сериале «Бар Один звонок»
фото: ИИ-двойник Максима Виторгана в сериале «Бар "Один звонок"»

Бородина отметила, что персонаж Виторгана в проекте был ключевым — священник, потерявший дочь, с которого и начинается вся сюжетная линия. Полностью убрать героя было невозможно, поэтому авторы оставили типаж, но изменили внешность и голос: «Герой был. Но при этом на экране был не Максим Виторган. Типаж и фактура похожие, но технологически над образом явно поработали, благодаря ИИ или иным новым возможностям - в кадре другое лицо с ощутимо изменённой внешностью. И с другим голосом», — написала журналистка.

Максима Виторгана заменили на дипфейк в сериале «Бар Один звонок»
фото: Настоящий Максим Виторган

Виторган тоже отреагировал на произошедшее, отметив, что уже собрал целую фильмографию со своим ИИ-двойником: «Ну что ж, вышла моя вторая киноработа с измененным лицом. Это уже фильмография, как никак. Похоже, во втором случае работа выполнена тоньше, но, всё-таки , чувствуется какое-то внутреннее сопротивление исполнителей. Ребят, не переживайте, работайте — это ж все только для того , чтобы Родине хорошо было!» — написал актер в социальных сетях. К слову, из ряда других проектов — «О чем говорят мужчины», «Ева, рожай!» и «Беспринципные» — его просто вырезали.
обсуждение >>
№ 15
Дмитрий А. Мишин   6.10.2025 - 16:27
денег переснимать с другим актером нет, ИИ в помощь. читать далее>>
№ 14
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   5.10.2025 - 21:08
... Ну почему. Он же изначально был ключевым персонажем в этом сериале, как пишут, да и всем в принципе все равно понятно, что это он. Зачем вообще заменять его было, вроде не иноагент. Возня эта ... читать далее>>
№ 12
Sveta_21Ermolova   5.10.2025 - 15:28
... Это точно. У Виторгана половина фильмографии такой, "переделанной". Я бы фильмы с дипфейками и заменами вообще б исключила из списка. читать далее>>
№ 11
Ardi Saq   5.10.2025 - 02:58
Ни сериал, ни актеры не интересны. читать далее>>
№ 10
Rimma (Гибралтар)   4.10.2025 - 22:24
Эта фильмография - у кого надо фильмография. У ИИ. читать далее>>
Всего сообщений: 13
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Максим Виторган рассказал, как его убрали из «Мастера и Маргариты»
Сериал с Данилой Козловским убрали из программы фестиваля «Новый сезон»
«Нейротипичный Максим»: Виторгана заменили на дипфейк во втором сезоне сериала «Контакт»
Поиск по меткам
цензура
персоны
Максим ВиторганДанила Козловский
фильмы
Бар «Один звонок»Беспринципные-4Ева, рожай!Контакт. Второй сезонО чём говорят мужчины

что почитать?

