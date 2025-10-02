Неделя моды в Париже: Памела Андерсон, Дженнифер Лоуренс и Джонни Депп

В Париже продолжается Неделя моды, открывшаяся показами Saint Laurent
и L’Oreal
. За последние два дня свои новые коллекции показали бренды Mugler, Balmain, Tom Ford, Dior и Stella McCartney. А в рядах гостей модных шоу были Памела Андерсон
, Дженнифер Лоуренс
, Наоми Уоттс
, Джонни Депп
, Аня Тейлор-Джой
, Кара Делевинь
, Майки Мэдисон
и другие.
фото: Памела Андерсон на показе Mugler
фото: Элизабет Беркли на показе Mugler
фото: Дженнифер Лоуренс на показе Dior
фото: Аня Тейлор-Джой на показе Dior
фото: Джонни Депп на показе Dior
фото: Розамунд Пайк на показе Dior
фото: Мишель Монахан на показе Dior
фото: Майки Мэдисон на показе Dior
фото: Шарлиз Терон на показе Dior
фото: Дженна Ортега на показе Dior
фото: Кара Делевинь на показе Balmain
фото: FKA Twigs на показе Tom Ford
фото: Рита Ора на показе Tom Ford
фото: Пэрис Джексон на показе Tom Ford
фото: Наоми Уоттс на показе Courrèges фото: Лора Дерн на показе Gabriela Hearst
