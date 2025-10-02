Кино-Театр.Ру
Неделя моды в Париже: Памела Андерсон, Дженнифер Лоуренс и Джонни Депп

2 октября
2025 год

2 октября 2025
В Париже продолжается Неделя моды, открывшаяся показами Saint Laurent и L’Oreal. За последние два дня свои новые коллекции показали бренды Mugler, Balmain, Tom Ford, Dior и Stella McCartney. А в рядах гостей модных шоу были Памела Андерсон, Дженнифер Лоуренс, Наоми Уоттс, Джонни Депп, Аня Тейлор-Джой, Кара Делевинь, Майки Мэдисон и другие.

Неделя моды в Париже: Памела Андерсон, Дженнифер Лоуренс и Джонни Депп
фото: Памела Андерсон на показе Mugler

Неделя моды в Париже: Памела Андерсон, Дженнифер Лоуренс и Джонни Депп
фото: Элизабет Беркли на показе Mugler

Неделя моды в Париже: Памела Андерсон, Дженнифер Лоуренс и Джонни Депп
фото: Дженнифер Лоуренс на показе Dior

Неделя моды в Париже: Памела Андерсон, Дженнифер Лоуренс и Джонни Депп
фото: Аня Тейлор-Джой на показе Dior

Неделя моды в Париже: Памела Андерсон, Дженнифер Лоуренс и Джонни Депп
фото: Джонни Депп на показе Dior

Неделя моды в Париже: Памела Андерсон, Дженнифер Лоуренс и Джонни Депп
фото: Розамунд Пайк на показе Dior

Неделя моды в Париже: Памела Андерсон, Дженнифер Лоуренс и Джонни Депп
фото: Мишель Монахан на показе Dior

Неделя моды в Париже: Памела Андерсон, Дженнифер Лоуренс и Джонни Депп
фото: Майки Мэдисон на показе Dior

Неделя моды в Париже: Памела Андерсон, Дженнифер Лоуренс и Джонни Депп
фото: Шарлиз Терон на показе Dior

Неделя моды в Париже: Памела Андерсон, Дженнифер Лоуренс и Джонни Депп
фото: Дженна Ортега на показе Dior

Неделя моды в Париже: Памела Андерсон, Дженнифер Лоуренс и Джонни Депп
фото: Кара Делевинь на показе Balmain

Неделя моды в Париже: Памела Андерсон, Дженнифер Лоуренс и Джонни Депп
фото: FKA Twigs на показе Tom Ford

Неделя моды в Париже: Памела Андерсон, Дженнифер Лоуренс и Джонни Депп
фото: Рита Ора на показе Tom Ford

Неделя моды в Париже: Памела Андерсон, Дженнифер Лоуренс и Джонни Депп
фото: Пэрис Джексон на показе Tom Ford

Неделя моды в Париже: Памела Андерсон, Дженнифер Лоуренс и Джонни Депп
фото: Наоми Уоттс на показе Courrèges

Неделя моды в Париже: Памела Андерсон, Дженнифер Лоуренс и Джонни Депп
фото: Лора Дерн на показе Gabriela Hearst
№ 4
Yanina Sokolova   4.10.2025 - 20:52
Хотела найти хоть один симпатичный образ - увы, такого не увидела. То вырезы на платьях не понятно к чему, то балахоны, туфли у всех просто ужасные. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   4.10.2025 - 16:51
Не очень идея Памелы не красится. У меня мнение поменялось. Редкий гость показов и фотоотчетов Элизабет Беркли. Все еще хороша, получше Памелы выглядит. читать далее>>
№ 2
чнв (красноярск)   4.10.2025 - 06:35
Столько черного, как будто все в трауре. читать далее>>
№ 1
Angelika77   3.10.2025 - 20:37
Памела Андерсон с новой причёской, как фрик в 80-х - и нарядик подходящий имеется. читать далее>>
