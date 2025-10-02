СМИ: Муж Николь Кидман изменил ей с молодой гитаристкой

Практически сразу после новостей о разводеНиколь Кидман и Кита Урбана в сеть просочились слухи, что причиной разрыва стала измена музыканта с девушкой гораздо моложе его. Речь идет о 25-летней гитаристке Мэгги Бо, которая работает вместе с Китом. За несколько дней до известия о разводе, она опубликовала видео с их концерта, во время которого Кит в песне, адресованной Николь, изменил текст и вместо супруги упомянул Бо.
фото: Мэгги Бо
Николь эти слухи восприняла тяжело. Источник издания Mirror сообщил, что актриса была «одержима» сохранением собственной молодости и теперь воспринимает выбор Урбана как особенно болезненный удар: «Если окажется, что у Кита есть отношения с другой женщиной, для Николь это будет настоящим унижением. Она делала всё возможное, чтобы оставаться молодой и в форме. Не только ради экранных ролей, но и ради Кита. Она постоянно донимала его вопросами — всё ли ещё она горяча, и, похоже, ему это надоело».
Сама Николь причиной разрыва в бракоразводных документах указала «непреодолимые разногласия». Совместное имущество они разделят поровну. При этом Кидман будет жить с их двумя общими детьми 306 дней в году, а Урбану будет положено только 59 дней.
