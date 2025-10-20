Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Полный дом: Софья Лебедева, Евгения Громова и Владимир Мишуков

20 октября
2025 год

Лайфстайл >>
20 октября 2025
15 октября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера. Первыми нежную комедийную драму о любви, семье и примиряющей силе искусства посмотрели Софья Лебедева, Татьяна Струженкова, Евгения Громова, Васса Бокова, Владимир Мишуков, Александр Мизев и многие другие.

Полный дом: Софья Лебедева, Евгения Громова и Владимир Мишуков
фото: Софья Лебедева

Полный дом: Софья Лебедева, Евгения Громова и Владимир Мишуков
фото: Евгения Громова

Полный дом: Софья Лебедева, Евгения Громова и Владимир Мишуков
фото: Васса Бокова

Полный дом: Софья Лебедева, Евгения Громова и Владимир Мишуков
фото: Татьяна Струженкова

Полный дом: Софья Лебедева, Евгения Громова и Владимир Мишуков
фото: Владимир Мишуков

Полный дом: Софья Лебедева, Евгения Громова и Владимир Мишуков
фото: Анар

Полный дом: Софья Лебедева, Евгения Громова и Владимир Мишуков
фото: Александр Мизев

Полный дом: Софья Лебедева, Евгения Громова и Владимир Мишуков
фото: Зака Абдрахманова

Полный дом: Софья Лебедева, Евгения Громова и Владимир Мишуков
фото: Михаил Гурай

Фильм «Сентиментальная ценность» в прокате с 20 ноября.

«Сентиментальная ценность». Трейлер с английскими субтитрами
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Елена К/Л   20.10.2025 - 13:33
Одни новые лица. Будем надеяться, что не подведут. Всегда было не понятно, зачем делают такие мероприятия для тех, кто и так снимался в этих картинах. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Зака АбдрахмановаСитора АлиеваАнарКонстантин БелошапкаВасса БоковаВасилий ГриголюнасЕвгения ГромоваМиша ГурайГригорий КалининСерафима КрасниковаСофья ЛебедеваВиктория МартыноваАлександр МизёвВладимир МишуковТатьяна СтруженковаЙоаким Триер
фильмы
Сентиментальная ценность

фотографии >>
Полный дом: Софья Лебедева, Евгения Громова и Владимир Мишуков фотографии
Полный дом: Софья Лебедева, Евгения Громова и Владимир Мишуков фотографии
Полный дом: Софья Лебедева, Евгения Громова и Владимир Мишуков фотографии
Полный дом: Софья Лебедева, Евгения Громова и Владимир Мишуков фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Политик
19 октября трагически погиб кинооператор Сергей Политик.
Юрий Алексеев
18 октября ушёл из жизни актёр Юрий Алексеев.
Александр Киселев
17 октября ушёл из жизни сценарист, кинокритик Александр Киселев.

День рождения >>

Виталий Альшанский
Павел Галич
Игорь Горбачёв
Казбек Кибизов
Евгения Козырева
Владимир Курцеба
Бакен Кыдыкеева
Людмила Макарова
Снежана Прудько
Роже Анен
Элиане Жардини
Уильям Забка
Вигго Мортенсен
Найолл Мэттер
Джерри Орбах
Уильям Расс
все родившиеся 20 октября >>

Афиша кино >>

Джонни Мнемоник
боевик, научная фантастика, триллер
Канада, США, 1995
Песочный человек
фильм ужасов
США, 2025
Хэллоуин'86
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Алиса в стране чудес
приключения, фэнтези
Россия, 2025
Горыныч
комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Паранормальное явление. Шум
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Финник-2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Никита Михалков. Метод
Россия, 2025
Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен