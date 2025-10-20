Том Круз и Ана де Армас расстались

63-летний Том Круз
и 37-летняя Ана де Армас
расстались после девяти месяцев отношений. По словам инсайдеров, они решили, что им будет лучше просто дружить. Об этом сообщило
издание The Sun.
«Том и Ана хорошо проводили время вместе, но их отношения подошли к концу. Они остались хорошими друзьями, но больше не встречаются. Их страсть угасла, но им по-прежнему нравится проводить время вместе. Оба отнеслись к расставанию по-взрослому. Ана уже получила роль в его следующем фильме, так что они продолжат работать вместе»
, — рассказал источник издания.
Впервые Тома Круза и Ану де Армас заметили вместе в феврале этого года, когда они вместе ужинали в ресторане в День святого Валентина. За все время пара никак не комментировала отношения.
