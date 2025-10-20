Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Том Круз и Ана де Армас расстались

20 октября
2025 год

Лайфстайл >>
20 октября 2025
63-летний Том Круз и 37-летняя Ана де Армас расстались после девяти месяцев отношений. По словам инсайдеров, они решили, что им будет лучше просто дружить. Об этом сообщило издание The Sun.

Том Круз и Ана де Армас расстались

«Том и Ана хорошо проводили время вместе, но их отношения подошли к концу. Они остались хорошими друзьями, но больше не встречаются. Их страсть угасла, но им по-прежнему нравится проводить время вместе. Оба отнеслись к расставанию по-взрослому. Ана уже получила роль в его следующем фильме, так что они продолжат работать вместе», — рассказал источник издания.

Том Круз и Ана де Армас расстались

Впервые Тома Круза и Ану де Армас заметили вместе в феврале этого года, когда они вместе ужинали в ресторане в День святого Валентина. За все время пара никак не комментировала отношения.

Том Круз и Ана де Армас расстались
версия для печати

обсуждение >>
№ 11
Киноман1985   25.10.2025 - 20:47
... а если у него пару сотен миллионов долларов и он хорошо выглядит на свои 70 лет. читать далее>>
№ 10
Ангелина_Сокол   24.10.2025 - 19:39
... Никакой "красотищи" не вижу. Мне вот не за горами 35, но я бы не встречалась с мужиком, которому почти под 70. читать далее>>
№ 9
Матвей Брикун   23.10.2025 - 17:46
Не видел ни одной фотки на которой голубки целуются и даже обнимаются. Были ли встречалки. читать далее>>
№ 8
Андрей (Омск)   22.10.2025 - 18:19
... по международным возрастным оценкам даже 60 лет не старость. а когда в такой форме как Круз, красотище. про армас молчу. читать далее>>
№ 7
Андрей (Омск)   22.10.2025 - 18:18
Де Армас намного моложе, а внешне и 30 не дашь. Легкая интрижка, быстро закончилась. читать далее>>
Всего сообщений: 11
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
развод/расставание
персоны
Ана де АрмасТом Круз

фотографии >>
Том Круз и Ана де Армас расстались фотографии
Том Круз и Ана де Армас расстались фотографии
"Миссия невыполнима: Финальная расплата" (2025)
"Миссия невыполнима: Финальная расплата" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Кураков
В ходе специальной военной операции погиб актёр Андрей Кураков.
Александр Олейников
24 января ушёл из жизни режиссёр, продюсер Александр Олейников.
Анда Зайце
23 января ушла из жизни актриса Анда Зайце.
Елена Торшина
23 января ушла из жизни актриса Елена Торшина.
Гасан Тутунов
21 января ушёл из жизни оператор Гасан Тутунов.

День рождения >>

Владимир Высоцкий
Маруся Зыкова
Светлана Камынина
Ольга Озоллапиня
Александр Петров (IV)
Татьяна Полосина
Андрей Ростоцкий
Иван Рыжов
Ирина Юревич
Ариана ДеБос
Миа Киршнер
Ана Ортис
Марчин Руй
Тони Сервилло
Каролина Ферраз
Афсия Эрзи
все родившиеся 25 января >>

Афиша кино >>

Броненосец «Потемкин»
биография, военный фильм, драма, исторический фильм, социальная драма
СССР, 1925
Шоссе в никуда
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, Франция, 1997
Гренландия 2: Миграция
боевик, триллер
Великобритания, США, 2025
Заклятие. Обряд Реинкарнации
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Игра со смертью
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2025
Отпуск по семейным обстоятельствам
драма, комедия, семейное кино
Франция, Бельгия, 2025
Папа может
комедия
Россия, 2025
Чарли чудо-пёс
детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Канада, 2025
Золотой дубль
драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Комментируй это
комедия
Россия, 2025
Рай под ногами матерей-2. Письмо матери
драма, роуд-муви, приключения
Киргизия, 2025
Твин Пикс: Сквозь огонь
детектив, драма, мистика, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, Франция, 1992
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен