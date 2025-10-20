Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит вышла замуж

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит, 29-летняя Стелла, вышла замуж за своего друга детства Алекса Грушински. Пара сыграла свадьбу в Испании в старинном аббатстве Retuerta Le Domaine в Вальядолиде. Среди гостей, конечно, был сам Антонио Бандерас, а также его падчерица Дакота Джонсон, хотя ее и ее маму Мелани Гриффит не фотографировали.
фото: Антонио Бандерас
фото: Антонио Бандерас
Пара объявила о помолвке в августе 2024 года, опубликовав серию совместных фотографий с пикника, на котором Алекс сделал предложение руки и сердца. Также они опубликовали архивные кадры со школьных времен: «До конца своих дней я буду тусоваться с моим любимым человеком на земле!» — написала Стелла. Мелани Гриффит тогда с радостью поздравила дочь: «Он сделал предложение… Стоя на одном колене… И она сказала "да". Стелла и Алекс помолвлены. Их история любви началась еще в детском саду! Настоящая, глубокая любовь! Поздравляю влюбленных!!!»
фото: Стелла Бандерас Гриффит и Алекс Грушински
фото: Стелла Бандерас Гриффит
фото: Алекс Грушински Стелла Бандерас Гриффит
фото: Алекс Грушински и Стелла Бандерас Гриффит
Бандерас и Гриффит поженились в 1996 году, а через несколько месяцев после свадьбы у них родилась Стелла. У Мелани также есть дочь Дакота Джонсон и сын Александр Бауэра от предыдущих браков. В 2014 году пара рассталась, но сохранила теплые отношения.
фото: Дакота Джонсон и Антонио Бандерас
фото: Мелани Гриффит и Антонио Бандерас с дочерью Стеллой
