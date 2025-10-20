Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит вышла замуж

20 октября
2025 год

Лайфстайл >>
20 октября 2025
Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит, 29-летняя Стелла, вышла замуж за своего друга детства Алекса Грушински. Пара сыграла свадьбу в Испании в старинном аббатстве Retuerta Le Domaine в Вальядолиде. Среди гостей, конечно, был сам Антонио Бандерас, а также его падчерица Дакота Джонсон, хотя ее и ее маму Мелани Гриффит не фотографировали.

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит вышла замуж
фото: Антонио Бандерас

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит вышла замуж
фото: Антонио Бандерас

Пара объявила о помолвке в августе 2024 года, опубликовав серию совместных фотографий с пикника, на котором Алекс сделал предложение руки и сердца. Также они опубликовали архивные кадры со школьных времен: «До конца своих дней я буду тусоваться с моим любимым человеком на земле!» — написала Стелла. Мелани Гриффит тогда с радостью поздравила дочь: «Он сделал предложение… Стоя на одном колене… И она сказала "да". Стелла и Алекс помолвлены. Их история любви началась еще в детском саду! Настоящая, глубокая любовь! Поздравляю влюбленных!!!»

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит вышла замуж
фото: Стелла Бандерас Гриффит и Алекс Грушински

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит вышла замуж
фото: Стелла Бандерас Гриффит

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит вышла замуж
фото: Алекс Грушински Стелла Бандерас Гриффит

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит вышла замуж
фото: Алекс Грушински и Стелла Бандерас Гриффит

Бандерас и Гриффит поженились в 1996 году, а через несколько месяцев после свадьбы у них родилась Стелла. У Мелани также есть дочь Дакота Джонсон и сын Александр Бауэра от предыдущих браков. В 2014 году пара рассталась, но сохранила теплые отношения.

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит вышла замуж
фото: Дакота Джонсон и Антонио Бандерас

Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит вышла замуж
фото: Мелани Гриффит и Антонио Бандерас с дочерью Стеллой
версия для печати

обсуждение >>
№ 8
Yanina Sokolova   22.10.2025 - 19:56
Печально смотреть на то, как стареют твои любимые актёры детства. Время никого не щадит. читать далее>>
№ 7
Андрей (Омск)   22.10.2025 - 18:17
Редкость, дружить с детства и в итоге устроить свадьбу. Из друзей в семью.. читать далее>>
№ 6
Елена К/Л (Лабинск)   22.10.2025 - 14:48
Действительно, замужество с другом детства - это часто история о глубокой привязанности и полного взаимопонимания. Хочется пожелать молодоженам любви и гармонии в семейной жизни. читать далее>>
№ 5
vikapikaa (Самара)   22.10.2025 - 12:34
... Думаю, брак 100% будет крепким, учитывая, что ребята вместе с детства. Обычно такие браки зачастую крепкие. читать далее>>
№ 4
valerik61   20.10.2025 - 20:26
Ух ты, как время летит! Надеюсь разводов не будет!)) читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
любовь
персоны
Антонио БандерасМелани ГриффитДакота Джонсон

фотографии >>
Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит вышла замуж фотографии
Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит вышла замуж фотографии
Дочь Антонио Бандераса и Мелани Гриффит вышла замуж фотографии
"Страховщик" (2014)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Политик
19 октября трагически погиб кинооператор Сергей Политик.
Анатолий Паников
18 октября ушёл из жизни актёр Анатолий Паников.
Иван Безбородов
С опозданием стало известно, что 24 сентября ушёл из жизни актёр Иван Безбородов.

День рождения >>

Николай Боголюбов
Дмитрий Власкин
Александр Демидов (III)
Дмитрий Иосифов
Виталий Линецкий
Сергей Маховиков
Спартак Мишулин
Степан Олексенко
Любовь Руденко
Кайл Галлнер
Джефф Голдблюм
Валерия Голино
Катрин Денёв
Дерек Джекоби
Кристофер Ллойд
Джоан Фонтейн
все родившиеся 22 октября >>

Афиша кино >>

Джонни Мнемоник
боевик, научная фантастика, триллер
Канада, США, 1995
Песочный человек
фильм ужасов
США, 2025
Хэллоуин'86
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Алиса в стране чудес
приключения, фэнтези
Россия, 2025
Горыныч
комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Паранормальное явление. Шум
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Финник-2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Никита Михалков. Метод
Россия, 2025
Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен