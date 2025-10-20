Ванесса Кирби впервые стала мамой

37-летняя Ванесса Кирби
, известная по сериалу «Корона»
и фильмам франшизы «Миссия невыполнима»
, впервые стала мамой. Радостной новостью поделился ее возлюбленный, американский экс-игрок в лакросс Пол Рабиль
. Пол и имя ребенка пара пока не раскрывает, но судя по цвету одежды, это мальчик.
«Я начинаю понимать, что родительство одновременно замедляет тебя и пробуждает. Я так благодарен за здоровье каждого из нас, за то, что я могу просыпаться каждый день с огромной любовью твоей мамы и за то, что ты теперь есть в нашей жизни»
, — написал Пол.
Ванесса Кирби и Пол Рабиль вместе с 2023 года. В декабре 2024-го стало известно о помолвке пары, а в начале лета актриса сообщила
о беременности.
