Ванесса Кирби впервые стала мамой

20 октября
2025 год

20 октября 2025
37-летняя Ванесса Кирби, известная по сериалу «Корона» и фильмам франшизы «Миссия невыполнима», впервые стала мамой. Радостной новостью поделился ее возлюбленный, американский экс-игрок в лакросс Пол Рабиль. Пол и имя ребенка пара пока не раскрывает, но судя по цвету одежды, это мальчик.

«Я начинаю понимать, что родительство одновременно замедляет тебя и пробуждает. Я так благодарен за здоровье каждого из нас, за то, что я могу просыпаться каждый день с огромной любовью твоей мамы и за то, что ты теперь есть в нашей жизни», — написал Пол.

Ванесса Кирби и Пол Рабиль вместе с 2023 года. В декабре 2024-го стало известно о помолвке пары, а в начале лета актриса сообщила о беременности.

№ 6
vikapikaa (Самара)   22.10.2025 - 12:33
Поздравляю Ванессу с первенцем! Уверена, будет и второй малыш. Ну а че нет..? Пока годы позволяют, пока здоровье ого-го, то вперед и с песней! читать далее>>
№ 5
Лидия Мартин   22.10.2025 - 04:22
Так рада за Ванессу Кирби! Она невероятная актриса, а теперь и мама. Пусть малыш приносит ей много радости и счастья, несмотря на всю ответственность материнства! читать далее>>
№ 4
Angelika77   21.10.2025 - 18:33
Желаю на первом не останавливаться. Пара красивая, могут позволить себе родить не одного ребёнка) читать далее>>
№ 3
Тульский парень   21.10.2025 - 17:56
Красивая семья получилась по итогу. Наверное и дети будут модели) читать далее>>
№ 2
Lomova_E (Шахты)   20.10.2025 - 22:47
Становиться мамой впервые волнительно и страшно. Поэтому хочется пожелать сил, терпения и здоровья! читать далее>>
