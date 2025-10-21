Кино-Театр.Ру
«Не пишите, что всё будет хорошо»: Маргарита Симоньян сообщила о начале химиотерапии

21 октября
2025 год

21 октября 2025
Овдовевшая в конце сентября Маргарита Симоньян продолжает бороться с раком молочной железы. О своей болезни Маргарита рассказала в эфире передачи Владимира Соловьёва вечером накануне предстоящей операции. Наутро сценаристка вышла на связь с подписчиками в телеграм-канале, сообщив об успешной операции. А спустя некоторое время горько пошутила о коллективном выборе парика в свете предстоящей химиотерапии.

«Не пишите, что всё будет хорошо»: Маргарита Симоньян сообщила о начале химиотерапии

20 октября Симоньян вновь вышла на связь с подписчиками в телеграм-канале, с новостями о своём лечении. «Сегодня у меня начинается химиотерапия. Как я буду себя чувствовать и когда смогу вернуться к вам и в эфир, непредсказуемо. Спасибо всем, кто молится и желает добра. Я только хочу обратиться с просьбой. Пожалуйста, не пишите: "Всё будет хорошо". Когда болел Тигран, мне писали это десятки, если не сотни раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце.

«Не пишите, что всё будет хорошо»: Маргарита Симоньян сообщила о начале химиотерапии
фото: Маргарита Симоньян с детьми

Потому что всё будет так, как угодно Господу. Императивно утверждать, что всё обязательно будет хорошо - это, мне кажется, непозволительная такая дерзость по отношению к Нему. Я принимаю любую Его волю. Не устаю благодарить тех, кто молится и желает добра нашей семье. А тем, кто глумится и желает зла, - тоже желаю добра. Господь сам решает, кого, когда и почему забирать. Вот исходя из этого и живём. Я лечусь и заранее смиряюсь с любым исходом».
