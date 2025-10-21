Кино-Театр.Ру
«Я не чувствую возраста»: Никита Михалков о стержне, свободе и Боге

21 октября
2025 год

21 октября 2025
Сегодня мэтру российского кино Никите Михалкову исполнилось 80 лет. В своём интервью «Комсомольской правде» режиссёр утверждает, что ни слова не изменил бы в своих прошлых беседах с журналистами: «Я не отказываюсь от своих слов не потому, что я такой чистый и пушистый. Я так думаю. То есть я стержнево не менялся. А если это так, то есть стержень во мне. Ведь стержень меняется тогда, когда он начинает тебя придавливать грузом сделанного, который ты сам оцениваешь. Мама гениально говорила: никогда не выгребай до конца. Требуй чуть меньше, чем то, на что, тебе кажется, ты имеешь право».

«Я не чувствую возраста»: Никита Михалков о стержне, свободе и Боге
фото: Никита Михалков

Никита Сергеевич поделился размышлениями о свободе и Боге: «Свобода — это абсолютное доверие Богу. Не вера, а доверие. Когда ты говоришь: «Господи, вот в руци твои предаю себя. Поступай со мной, как ты считаешь нужным». В этом есть смирение, то самое доверие: я доверяю. И это присуще, конечно, только верующим людям». Развивая эту важную для себя тему, Никита Сергеевич продолжает: «Вот даже неверующие люди в какой-то экстремальной ситуации говорят: «Господи, за что, ну за что мне вот эта гадость, ну за что?! Что я плохого сделал?!» И никто не скажет: «Господи, а за что мне так хорошо, подлецу?». Это ж очень редко бывает, да? А есть ведь чудная фраза: никогда не требуй справедливости у Бога, ибо, если бы он был справедлив, давно бы тебя наказал».

«Я не чувствую возраста»: Никита Михалков о стержне, свободе и Боге
фото: Никита Михалков


Режиссёр признался, что спокойно относится к своим заслугам, достижениям и славе: «Для начала — я вообще не чувствую веса этого багажа, поэтому я не чувствую возраста. Я совершенно искренне говорю. Я к этому отношусь очень легко. Я не помню своих картин. То есть, когда мне говорят: какой фильм! Я смотрю картину свою, думаю: ё-моё, ничего себе, классно они придумали! Я это искренне говорю. У меня нет вот этого: «Вы с кем разговариваете, вы хоть знаете кто я?!».

«Я не чувствую возраста»: Никита Михалков о стержне, свободе и Боге
фото: Никита Михалков
№ 1
Lomova_E (Шахты)   21.10.2025 - 15:48
Одна из значимых фигур отечественной киноиндустрии. И он большой пример для многих, что будучи в таком возрасте, он остается активным, строит планы. Нам нужно у него поучиться. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Поиск по меткам
Великие актерыДень рожденияздоровьемнениерелигия
персоны
Никита Михалков

«Я не чувствую возраста»: Никита Михалков о стержне, свободе и Боге фотографии
«Я не чувствую возраста»: Никита Михалков о стержне, свободе и Боге фотографии
«Я не чувствую возраста»: Никита Михалков о стержне, свободе и Боге фотографии
«Я не чувствую возраста»: Никита Михалков о стержне, свободе и Боге фотографии
