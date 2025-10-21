За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов

Вчера в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Алиса в Стране Чудес»
— современной экранизации популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого
по мотивам сказки Льюиса Кэрролла
. Первым зрителям фильм представили Тина Канделаки
, Анна Пересильд
, Паулина Андреева
, Ира Горбачева
, Кристина Бабушкина
, Олег Савостюк
и многие другие.
фото: Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко
фото: Тина Канделаки
фото: Паулина Андреева
фото: Ирина Горбачева
фото: Кристина Бабушкина
фото: Олег Савостюк
фото: Артем Кошман
фото: Полина Гухман и Григорий Верник
А среди гостей были Юлия Пересильд
, Филипп Киркоров
, Юра Борисов
и Анна Шевчук
, Надежда Михалкова
, Маш Милаш
, Павел Деревянко
с дочерью Варварой, Слава Копейкин
, Ярослав Могильников
, Леонид Ярмольник
, Святослав Рогожан
и Мила Ершова
, а также многие-многие другие.
фото: Юлия, Анна и Мария Пересильд
фото: Филипп Киркоров
фото: Анна Шевчук и Юра Борисов с детьми
фото: Надежда Михалкова с детьми
фото: Мария Кожевникова с детьми
фото: Леонид Ярмольник с детьми
фото: Павел Деревянко с дочерью
фото: Маш Милаш
фото: Слава Копейкин
фото: Ярослав Могильников
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова
фото: Наталья Бочкарева
фото: Полина Денисова
фото: Павел Ворожцов
фото: Лукерья Ильяшенко
фото: Анна Ещенко
фото: Ольга Зайцева
Картина «Алиса в Стране Чудес» выйдет в прокат во всех кинотеатрах страны 23 октября.
фото: Марина Ворожищева
«Алиса в стране чудес». Отрывок
