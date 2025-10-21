Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов

21 октября
2025 год

Лайфстайл >>
21 октября 2025
Вчера в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Алиса в Стране Чудес» — современной экранизации популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. Первым зрителям фильм представили Тина Канделаки, Анна Пересильд, Паулина Андреева, Ира Горбачева, Кристина Бабушкина, Олег Савостюк и многие другие.

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Тина Канделаки

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Паулина Андреева

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Ирина Горбачева

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Кристина Бабушкина

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Олег Савостюк

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Артем Кошман

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Полина Гухман и Григорий Верник

А среди гостей были Юлия Пересильд, Филипп Киркоров, Юра Борисов и Анна Шевчук, Надежда Михалкова, Маш Милаш, Павел Деревянко с дочерью Варварой, Слава Копейкин, Ярослав Могильников, Леонид Ярмольник, Святослав Рогожан и Мила Ершова, а также многие-многие другие.

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Юлия, Анна и Мария Пересильд

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Филипп Киркоров

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Анна Шевчук и Юра Борисов с детьми

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Надежда Михалкова с детьми

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Мария Кожевникова с детьми

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Леонид Ярмольник с детьми

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Павел Деревянко с дочерью

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Маш Милаш

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Слава Копейкин

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Ярослав Могильников

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Наталья Бочкарева

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Полина Денисова

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Павел Ворожцов

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Лукерья Ильяшенко

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Анна Ещенко

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Ольга Зайцева

За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов
фото: Марина Ворожищева

Картина «Алиса в Стране Чудес» выйдет в прокат во всех кинотеатрах страны 23 октября.

«Алиса в стране чудес». Отрывок
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 25
Матвей Брикун   23.10.2025 - 17:38
... они никогда там не будут. вначале опустеют такие города как Екатеринбург, а потом только дойдет до столицы. и из уже давно не будет в стране, когда пойдет такая горячка. читать далее>>
№ 24
Челябинск_1 (Челябинск)   23.10.2025 - 14:44
я увидела много мужиков, которых можно на СВО послать. Ну кроме Деревянко ( он мужик никакой) ни вашим, ни нашим читать далее>>
№ 23
Sveta_21Ermolova   23.10.2025 - 14:19
Горбачёву даже вечернее платье в пол не украсит - выглядит мужеподобно, ещё и короткая стрижка в придачу. читать далее>>
№ 22
Лариса Непомилуева (Иркутск)   23.10.2025 - 14:12
... Да ладно, таких бездарных типа кто нибудь вытягивает ... Спасибо , что не Вита Корниенко)) или&#129300;&#128513;&#128513; читать далее>>
№ 21
Флорина   23.10.2025 - 13:40
... Всегда один и тот же дебильный взгляд, акцент на раскосых глазах и открытый рот. читать далее>>
Всего сообщений: 21
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Паулина АндрееваКарен АрутюновКристина БабушкинаИрина БезруковаВиктория БогатырёваСветлана БондарчукЮра БорисовНаталья БочкарёваГригорий ВерникИгорь ВерникЮлия ВолковаМарина ВорожищеваПавел ВорожцовВладимир ВысоцкийИрина ГорбачёваМиша ГурайПолина ГухманПолина ДенисоваПавел ДеревянкоВаня ДмитриенкоКсения ДукалисМила ЕршоваАнна ЕщенкоОльга ЗайцеваЛукерья ИльяшенкоЕкатерина КабакКарина КаграманянАнна КалашниковаМария КамоваТина КанделакиЮлианна КарауловаФилипп КиркоровМария КожевниковаСлава КопейкинАртём КошманНадежда МихалковаЯрослав МогильниковАнна ПересильдМария ПересильдЮлия ПересильдРената ПиотровскиСвятослав РогожанСергей РомановичОлег Савостюк (II)Данил СтекловФеликс УмаровАлексей УчительВиталий ХаевЮлия ХамитоваАлександра ЧеркасоваАнна ШевчукГэ ЯнЛеонид Ярмольник
фильмы
Алиса в стране чудес

фотографии >>
За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов фотографии
За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов фотографии
За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов фотографии
За белым кроликом: Анна Пересильд, Паулина Андреева и Юра Борисов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Якутия»

Скорбим

Сергей Политик
19 октября трагически погиб кинооператор Сергей Политик.
Анатолий Паников
18 октября ушёл из жизни актёр Анатолий Паников.

День рождения >>

Алексей Агранович
Елена Борзова
Станислав Бородокин
Алина Ван Ортон
Наталья Гудкова
Сергей Гурьев
Елена Шевченко
Татьяна Шестакова
Александр Январёв
Жерар Блен
Боти Блисс
Мануэла Веласко
Диана Дорс
Эмилия Кларк
Райан Рейнольдс
Брайана Эвигэн
все родившиеся 23 октября >>

Афиша кино >>

Джонни Мнемоник
боевик, научная фантастика, триллер
Канада, США, 1995
Алиса в стране чудес
приключения, фэнтези
Россия, 2025
Горыныч
комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Песочный человек
фильм ужасов
США, 2025
Хэллоуин'86
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вампир
комедия, триллер, фильм ужасов
Индия, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Финник-2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Паранормальное явление. Шум
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Никита Михалков. Метод
Россия, 2025
Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?