«Проблема в тебе»: Бывший муж Дженнифер Лопес обвинил ее в изменах и уличил во лжи

21 октября
2025 год

21 октября 2025
Выдержав недолгую паузу после развода с Беном Аффлеком, Дженнифер Лопес пустилась в рассуждения о том, почему ни с одним мужчиной (а у нее было целых четыре брака) ей не удалось построить семью. В одном из недавних интервью Говарду Стерну Джей Ло сформулировала причину неудачных отношений таким образом: «Я поняла, что дело не в том, что я не заслуживаю любви, а в том, что они не способны ее дарить. Они не способны на это. Они дали мне то, что у них было. Все, что я только могла пожелать. Дома, кольца, брак», — сказала Дженнифер, добавив, что ни один из ее мужчин не мог подарить главного — настоящей любви.

«Проблема в тебе»: Бывший муж Дженнифер Лопес обвинил ее в изменах и уличил во лжи

Это заявление задело фитнес-тренера Охани Ноа, бывшего мужа Лопес, с которым они были в браке с 1997 по 1998 год. В соцсетях он разразился объемным комментарием в ее адрес: «Перестань унижать нас. Перестань унижать меня, разыгрывая карту жертвы. Проблема — не в нас. Не во мне. Проблема — в тебе. Это ты не смогла удержать себя в руках. Ты была “любима” не раз. Ты выходила замуж четыре раза и имела бесчисленные романы между ними. У тебя были хорошие отношения… Например, со мной. Я был влюблен в тебя. Я даже переехал в другой штат — оставил работу, семью, друзей — ради того, чтобы быть рядом, поддерживать тебя, любить, защищать и заботиться о тебе. Я — человек с добрым сердцем, честный, верный, искренний. Никогда тебе не лгал, не поступал плохо, не изменял. Я был слишком хорош для тебя. Слишком хороший человек. А ты… ты выбрала славу и деньги, поставив их выше наших отношений. Ты решила лгать, изменять. И даже тогда я остался. Я пытался спасти наш брак, сохранить его живым. Ты умоляла меня не уходить — не потому, что любила, а потому что боялась плохой прессы, больше заботилась о своей карьере, чем о нас. И я остался. Но потом ты снова пошла по быстрому пути к успеху, не думая обо мне. Ты продолжала лгать и изменять. Я больше не мог терпеть постоянную ложь. Вот почему я ушел. Вот почему я развелся с тобой. Скажи наконец правду. Пусть люди узнают, кто на самом деле был проблемой. Тебе должно быть стыдно», — написал он.

«Проблема в тебе»: Бывший муж Дженнифер Лопес обвинил ее в изменах и уличил во лжи
фото: Охани Ноа

Охани Ноа и Дженнифер Лопес познакомились в 1996 году в одном из ресторанов Майами, где он работал официантом. Уже в начале 1997-го они поженились, но спустя одиннадцать месяцев Охани подал на развод. Вскоре Дженнифер вышла замуж за танцора Криса Джадда. Их союз продлился всего девять месяцев и завершился разводом летом 2002 года. После этого Лопес познакомилась с Беном Аффлеком — их роман стал сенсацией, а в конце того же года они объявили о помолвке. Однако в 2003-м пара неожиданно рассталась. Через год Дженнифер вышла замуж за своего давнего друга, певца Марка Энтони. В 2008 году у них родились близнецы — сын Макс и дочь Эмма. В 2011 году супруги развелись. После расставания с бейсболистом Алексом Родригесом в 2021 году она вновь сошлась с Беном Аффлеком. В 2022-м пара поженилась в Лас-Вегасе, но уже летом 2024 года, по сообщениям СМИ, их отношения снова закончились разрывом.
№ 9
Лидия Мартин   23.10.2025 - 12:11
... Да, дружба в паре важна. Когда ты своему супругу не просто жена, но еще и друг, то вот это 100% дорогого стоит. И такие союзы зачастую крепки. читать далее>>
№ 8
Андрей (Омск)   22.10.2025 - 18:06
Почему рот не закрывается. Приходят такие особи и на весь мир, даже не страну рассказывает, что все плохие, а я хорошая. читать далее>>
№ 7
Стэфани   22.10.2025 - 15:39
Больше всего в изменах обвиняет тот, кто сам и изменял.На него посмотретьт,так сама непорочность. читать далее>>
№ 6
Елена К/Л (Лабинск)   22.10.2025 - 14:26
Мужчине легче всего обвинить женщину, когда сам не оправдал надежд и не справился с поставленной задаче, когда сам оказался виноват. Но в то же время, дымя без огня не бывает, мы ведь видим только ту часть... читать далее>>
№ 5
vikapikaa (Самара)   22.10.2025 - 12:25
... "Изменяла, уверен на 10000000%" - Вы так сказали, будто бы свечку держали, уважаемый)) читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
развод/расставание
персоны
Бен АффлекДженнифер ЛопесГовард Стерн

что почитать?

