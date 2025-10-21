«Проблема в тебе»: Бывший муж Дженнифер Лопес обвинил ее в изменах и уличил во лжи

Выдержав недолгую паузу после развода с Беном Аффлеком, Дженнифер Лопес пустилась в рассуждения о том, почему ни с одним мужчиной (а у нее было целых четыре брака) ей не удалось построить семью. В одном из недавних интервью Говарду Стерну Джей Ло сформулировала причину неудачных отношений таким образом: «Я поняла, что дело не в том, что я не заслуживаю любви, а в том, что они не способны ее дарить. Они не способны на это. Они дали мне то, что у них было. Все, что я только могла пожелать. Дома, кольца, брак», — сказала Дженнифер, добавив, что ни один из ее мужчин не мог подарить главного — настоящей любви.
Это заявление задело фитнес-тренера Охани Ноа, бывшего мужа Лопес, с которым они были в браке с 1997 по 1998 год. В соцсетях он разразился объемным комментарием в ее адрес: «Перестань унижать нас. Перестань унижать меня, разыгрывая карту жертвы. Проблема — не в нас. Не во мне. Проблема — в тебе. Это ты не смогла удержать себя в руках. Ты была “любима” не раз. Ты выходила замуж четыре раза и имела бесчисленные романы между ними. У тебя были хорошие отношения… Например, со мной. Я был влюблен в тебя. Я даже переехал в другой штат — оставил работу, семью, друзей — ради того, чтобы быть рядом, поддерживать тебя, любить, защищать и заботиться о тебе. Я — человек с добрым сердцем, честный, верный, искренний. Никогда тебе не лгал, не поступал плохо, не изменял. Я был слишком хорош для тебя. Слишком хороший человек. А ты… ты выбрала славу и деньги, поставив их выше наших отношений. Ты решила лгать, изменять. И даже тогда я остался. Я пытался спасти наш брак, сохранить его живым. Ты умоляла меня не уходить — не потому, что любила, а потому что боялась плохой прессы, больше заботилась о своей карьере, чем о нас. И я остался. Но потом ты снова пошла по быстрому пути к успеху, не думая обо мне. Ты продолжала лгать и изменять. Я больше не мог терпеть постоянную ложь. Вот почему я ушел. Вот почему я развелся с тобой. Скажи наконец правду. Пусть люди узнают, кто на самом деле был проблемой. Тебе должно быть стыдно», — написал он.
фото: Охани Ноа
Охани Ноа и Дженнифер Лопес познакомились в 1996 году в одном из ресторанов Майами, где он работал официантом. Уже в начале 1997-го они поженились, но спустя одиннадцать месяцев Охани подал на развод. Вскоре Дженнифер вышла замуж за танцора Криса Джадда. Их союз продлился всего девять месяцев и завершился разводом летом 2002 года. После этого Лопес познакомилась с Беном Аффлеком — их роман стал сенсацией, а в конце того же года они объявили о помолвке. Однако в 2003-м пара неожиданно рассталась. Через год Дженнифер вышла замуж за своего давнего друга, певца Марка Энтони. В 2008 году у них родились близнецы — сын Макс и дочь Эмма. В 2011 году супруги развелись. После расставания с бейсболистом Алексом Родригесом в 2021 году она вновь сошлась с Беном Аффлеком. В 2022-м пара поженилась в Лас-Вегасе, но уже летом 2024 года, по сообщениям СМИ, их отношения снова закончились разрывом.
