Сергея Политика убили возле его дома

22 октября
2025 год

22 октября 2025
18 октября режиссера и оператора Сергея Политика убили возле подъезда его дома. Инцидент произошел на улице Сталеваров, где жил кинематографист. По данным Следственного комитета, между Политиком и незнакомцем произошел конфликт на бытовой почве. Мужчина ударил режиссера ножом в грудь не менее одного раза и сбежал. Спустя некоторое время Сергея доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Личность подозреваемого удалось установить. Им оказался иностранный гражданин 1992 года рождения. Как уточняет телеграм-канал Mash, Сергей Политик больше года боролся с закладчиками в своем подъезде. Именно это стало причиной его замечания в адрес неизвестного. Он переживал за дочь и боялся, что она может столкнуться с наркодилерами.

Сергей Политик родился 8 октября 1969 года. Он окончил ВГИК и работал оператором-постановщиком в кино и на телевидении. Среди его проектов — «Закрытая школа», «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь», «Восьмой участок» и другие. В 2024 году он дебютировал как режиссер с мелодрамой «Вернуть жизнь».
№ 18
Лена Ник (Красноярск)   24.10.2025 - 07:58
... Знаешь факты - сообщи куда надо. Не знаешь - не бреши. читать далее>>
№ 17
Лена Ник (Красноярск)   24.10.2025 - 07:57
... +++ +++ читать далее>>
№ 16
Олюсик Афанасева   24.10.2025 - 06:16
Опять "ценные иностранные специалисты"? Сколько можно? Почему нам в нашей же стране сознательно закладывают мину, которая обязательно рван&#235;т? С какой целью? читать далее>>
№ 15
Лопухъ (Че)   23.10.2025 - 20:50
С другой стороны, киношных дел деятели, ныне здравствующие, вот вам и повод задуматься о том, что натворили в своих жизнях - наснимали, написали (сценарии), наиграли (актёры). Возрождение Руси вас не волнует?... читать далее>>
№ 14
Лопухъ (Че)   23.10.2025 - 20:10
Злодей (злое деяние, сотворивший злое деяние) предварительно, заранее имел (приобрёл, купил, заимел) нож. И был готов его применить. Что и сделал. Есть ли у него Душа, продал ли её - неизвестно. Однозначно... читать далее>>
Всего сообщений: 18
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
