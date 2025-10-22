Сергея Политика убили возле его дома

18 октября режиссера и оператора Сергея Политика
убили возле подъезда его дома. Инцидент произошел на улице Сталеваров, где жил кинематографист. По данным
Следственного комитета, между Политиком и незнакомцем произошел конфликт на бытовой почве. Мужчина ударил режиссера ножом в грудь не менее одного раза и сбежал. Спустя некоторое время Сергея доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Личность подозреваемого удалось установить. Им оказался иностранный гражданин 1992 года рождения. Как уточняет
телеграм-канал Mash, Сергей Политик больше года боролся с закладчиками в своем подъезде. Именно это стало причиной его замечания в адрес неизвестного. Он переживал за дочь и боялся, что она может столкнуться с наркодилерами.
Сергей Политик родился 8 октября 1969 года. Он окончил ВГИК и работал оператором-постановщиком в кино и на телевидении. Среди его проектов — «Закрытая школа»
, «Щит Минервы»
, «Сказка, рассказанная на ночь»
, «Восьмой участок»
и другие. В 2024 году он дебютировал как режиссер с мелодрамой «Вернуть жизнь»
.
