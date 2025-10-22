Кино-Театр.Ру
Валерия Ланская вышла замуж во второй раз

22 октября
2025 год

Лайфстайл >>
22 октября 2025
Валерия Ланская рассказала в социальных сетях, что вышла замуж во второй раз. Долгое время она не афишировала отношения с возлюбленным, но в конце августа намекнула, что ее сердце несвободно. Избранником 38-летней актрисы стал композитор Марк Дорбский.

Валерия Ланская вышла замуж во второй раз

Валерия Ланская вышла замуж во второй раз

«Официально семья!» — подписала фотографии Ланская. Ранее артистка была замужем за режиссером Стасом Ивановым, которому родила сына Артемия. Однако спустя семь лет брак распался. Позже Валерия признавалась, что причиной расставания с мужем стала его сильная занятость.
№ 10
Мария_2191   25.10.2025 - 20:03
Актриса не примечательная, так что даже не интересно - хоть первый раз замужем, хоть десятый. читать далее>>
№ 9
Tereza (Тюмень)   25.10.2025 - 09:38
Ну что же? Хорошо! Посмотрим, как все сложится! Пусть все будет хорошо! читать далее>>
№ 8
Анна Куркова   24.10.2025 - 16:42
Второй муж возрастом из её поколения, это в каком та смысле нетипично для известных людей читать далее>>
№ 7
Lemniskata   23.10.2025 - 22:23
... Вы считаете, что счастье приходит только в браке?))) У многих счастье настает после развода! читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   23.10.2025 - 17:31
... лучше быть одному, чем в несчастливом браке и лишний раз не стрессовать. никакого счастья в этом нет. читать далее>>
Всего сообщений: 10
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
