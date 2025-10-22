Валерия Ланская вышла замуж во второй раз

Валерия Ланская
рассказала в социальных сетях, что вышла замуж во второй раз. Долгое время она не афишировала отношения с возлюбленным, но в конце августа намекнула, что ее сердце несвободно. Избранником 38-летней актрисы стал композитор Марк Дорбский
.
«Официально семья!»
— подписала фотографии Ланская. Ранее артистка была замужем за режиссером Стасом Ивановым
, которому родила сына Артемия. Однако спустя семь лет брак распался. Позже Валерия признавалась, что причиной расставания с мужем стала его сильная занятость.
обсуждение >>