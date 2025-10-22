«Мне не надо, чтобы все знали, какой я»: Иван Янковский о нелюбви к публичности

Ивана Янковского не встретишь на светских вечеринках и он редко радует поклонников свежими фотографиями в соцсетях. Юлия Пересильд в интервью для подкаста Льва Зулькарнаева и Трифона БебутоваDreamcast, говоря об актёрской звёздной болезни, заметила: «Например, то же«Слово пацана». Всех начало разматывать — это нормально. И смотрю в соцсети Вани Янковского: а у него теннис. И я понимаю — Ваня сохранение собственного «я» ставит гораздо выше тусовок и массовок. Поэтому у Вани сколько«Золотых орлов»? Пять. И будет больше. Это какая-то гигиена. Это как зубы почистить — надо в какой-то момент уйти в тень».
Сам Иван, будучи гостем нового выпуска этого же подкаста, на вопрос почему он не ходит на презентации и другие медийные мероприятия, шутливо ответил: «Потому что надо одеваться, выбирать одежду. Это всё так сложно!». А потом продолжил уже серьёзно: «Это нужно тем, кто такое любит. Посмотреть премьеру я могу и дома через пару дней. То есть мне дома комфортнее с супругой заварить чайку гречишного и посмотреть. Напомнить о себе мне не надо, у меня есть фильмы, которые могут обо мне напомнить». Продолжая рассуждать на эту тему, Иван пояснил: «В профессиональном плане меня это не красит. Меня эти походы не делают лучше какчеловека. Это забивает моим именем инфополе».
Актёр предпочитает дистанцироваться от того, чем нет возможности управлять: «Я могу контролировать только свой круг: своих мыслей, своихблизких, своего выбора. На то, что вне моего круга, я не могу повлиять и не очень хочу, чтобы оно на меня влияло».
Иван признался, что у него нет потребности в публичности: «Я как закрылся. У меня есть панцирь, как у черепахи. Я в нём существую, мне так комфортно и удобно. Я не хочу лепить из себя того, кем я не являюсь. Лезть в какие-то авантюры, которые меня не очень касаются. Говорить о чём-то, чего я не понимаю. Есть люди, которые лучше с этим справляются в своей сфере».
Иван убеждён, что зрители должны интересоваться им как актёром, а как человек он открывается только близким и друзьям. «Не надо, чтобы знали, что я ем, что я люблю, что я ношу, как я пришёл, в каком настроении. Понятно, что мне иногда хочется выложить сторис и сделать фотографию. У меня есть порывы душевные, которые соприкасаются с нынешним миром, миром трансляции того, что, где и когда. Но это не модель, которую я взял за основу. Она мне не близка и не нужна. Поэтому у меня мёртвые соцсети. Блогеры говорят: где вы, что вы пропадаете? Да потому что мне нечем поделиться».
На ремарку об актёрах, которые на взлёте сериала «Слово пацана» стали популярны именно как блогеры, Иван ответил: «Я бы не хотел, чтобы так со мной было. Я не так интересен». Замечание о том, что закрытые люди вызывают большее любопытство, актёр прокомментировал так: «Это бред — так относиться к самому себе. Я интересен, но меня никто не знает. Ох, какой же я интересный! Всё идёт от внутреннего ощущения. И у меня внутреннее ощущение — такое. Мне не хочется просто. Это мой, интимный мир».
