«Мне не надо, чтобы все знали, какой я»: Иван Янковский о нелюбви к публичности

22 октября
2025 год

22 октября 2025
Ивана Янковского не встретишь на светских вечеринках и он редко радует поклонников свежими фотографиями в соцсетях. Юлия Пересильд в интервью для подкаста Льва Зулькарнаева и Трифона Бебутова Dreamcast, говоря об актёрской звёздной болезни, заметила: «Например, то же «Слово пацана». Всех начало разматывать — это нормально. И смотрю в соцсети Вани Янковского: а у него теннис. И я понимаю — Ваня сохранение собственного «я» ставит гораздо выше тусовок и массовок. Поэтому у Вани сколько «Золотых орлов»? Пять. И будет больше. Это какая-то гигиена. Это как зубы почистить — надо в какой-то момент уйти в тень».

Сам Иван, будучи гостем нового выпуска этого же подкаста, на вопрос почему он не ходит на презентации и другие медийные мероприятия, шутливо ответил: «Потому что надо одеваться, выбирать одежду. Это всё так сложно!». А потом продолжил уже серьёзно: «Это нужно тем, кто такое любит. Посмотреть премьеру я могу и дома через пару дней. То есть мне дома комфортнее с супругой заварить чайку гречишного и посмотреть. Напомнить о себе мне не надо, у меня есть фильмы, которые могут обо мне напомнить». Продолжая рассуждать на эту тему, Иван пояснил: «В профессиональном плане меня это не красит. Меня эти походы не делают лучше как человека. Это забивает моим именем инфополе».

Актёр предпочитает дистанцироваться от того, чем нет возможности управлять: «Я могу контролировать только свой круг: своих мыслей, своих близких, своего выбора. На то, что вне моего круга, я не могу повлиять и не очень хочу, чтобы оно на меня влияло».

Иван признался, что у него нет потребности в публичности: «Я как закрылся. У меня есть панцирь, как у черепахи. Я в нём существую, мне так комфортно и удобно. Я не хочу лепить из себя того, кем я не являюсь. Лезть в какие-то авантюры, которые меня не очень касаются. Говорить о чём-то, чего я не понимаю. Есть люди, которые лучше с этим справляются в своей сфере».

Иван убеждён, что зрители должны интересоваться им как актёром, а как человек он открывается только близким и друзьям. «Не надо, чтобы знали, что я ем, что я люблю, что я ношу, как я пришёл, в каком настроении. Понятно, что мне иногда хочется выложить сторис и сделать фотографию. У меня есть порывы душевные, которые соприкасаются с нынешним миром, миром трансляции того, что, где и когда. Но это не модель, которую я взял за основу. Она мне не близка и не нужна. Поэтому у меня мёртвые соцсети. Блогеры говорят: где вы, что вы пропадаете? Да потому что мне нечем поделиться».

На ремарку об актёрах, которые на взлёте сериала «Слово пацана» стали популярны именно как блогеры, Иван ответил: «Я бы не хотел, чтобы так со мной было. Я не так интересен». Замечание о том, что закрытые люди вызывают большее любопытство, актёр прокомментировал так: «Это бред — так относиться к самому себе. Я интересен, но меня никто не знает. Ох, какой же я интересный! Всё идёт от внутреннего ощущения. И у меня внутреннее ощущение — такое. Мне не хочется просто. Это мой, интимный мир».
№ 13
Киноман1985   25.10.2025 - 20:10
Редко, когда не хочется понтоваться, а жить спокойной жизнью. читать далее>>
№ 12
Екатерина Котелович   25.10.2025 - 19:55
Классный ,один из немногих которые личное оставляет личным.Ну конечно актёр талантливый ,многогранный,гены . читать далее>>
№ 11
Дмитрий А. Мишин   24.10.2025 - 20:32
Есть жена сидит с ней дома и кайфует. Зачем тягаться ночами по гулянкам. Верно.! читать далее>>
№ 10
Ангелина_Сокол   24.10.2025 - 19:30
... Каждый просто выбрал свой путь, который по душе только ему самому. Ну а от некоторых светских мероприятий не реально просто так отмазаться, уж приходится светиться там. читать далее>>
№ 9
MJ2002 (Пермь)   23.10.2025 - 14:27
Уважаю Ивана. И ведь реально, он редко появляется на всяких светских тусовках. Вот премии и все эти ковровые дорожки - это да. Но тусы - это не про Ваню. читать далее>>
Всего сообщений: 13
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
