Чешуйчатый друг: Александр Петров, Ольга Дибцева и Сергей Маковецкий

22 октября
2025 год

22 октября 2025
21 октября в Москве в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера семейного фильма «Горыныч» с Александром Петровым в главной роли. Сказку о приключениях очаровательного малыша-дракона представила творческая команда и актеры Виктория Агалакова, Сергей Маковецкий, Роман Курцын, Алексей Филимонов и другие.

фото: Александр Петров с женой Викторией

фото: Виктория Агалакова

фото: Сергей Маковецкий

фото: Роман Курцын

фото: Алексей Филимонов с детьми

А среди гостей были Никита Тарасов, Леонид Ярмольник, Александр Самойленко, Александра Ребенок, Роман Евдокимов, Ольга Дибцева, Эльдар Калимулин и Артём Кошман.

фото: Сергей Сельянов, Александр Петров, Леонид Ярмольник

фото: Никита Тарасов с семьей

фото: Александра Ребенок с детьми

фото: Александр Самойленко с семьей

фото: Эльдар Калимулин с семьей

фото: Артем Кошман

фото: Александра Киселева с подругой

фото: Ольга Дибцева

фото: Роман Евдокимов

фото: Елена Старостина

фото: Карина Каграманян

Фильм «Горыныч» в прокате с 23 октября.

«Горыныч». Отрывок
№ 9
ДаринаКароль   26.10.2025 - 20:15
Семья Тарасова все как на одно лицо, похожи на главу семейства)) Это так мило смотрится) читать далее>>
№ 8
Мария_2191   25.10.2025 - 20:01
Что за мода пошла то такая - у кого балахон подлинней и объёмней, тот и на коне. читать далее>>
№ 7
Anna Vladivostok   24.10.2025 - 23:50
Что за жена у Петрова, - (((бр Кино сегодня пойдём смотреть! читать далее>>
№ 6
Дмитрий А. Мишин   24.10.2025 - 20:32
... А мне нет. Лучше не снимут, а только портят. Даже свежая картинка с технологиями не спасают. читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   24.10.2025 - 19:23
Курцыну усы и кучеряшки совсем не идут, ещё этот чудной комбидресс, что упасть со смеху можно. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Виктория АгалаковаОльга ДибцеваРоман ЕвдокимовКарина КаграманянЭльдар КалимулинАлександра КиселеваМаша КошинаАртём КошманСавелий КудряшовРоман КурцынСергей МаковецкийАлександр Петров (IV)Александра РебенокАлександр СамойленкоСергей СельяновЕлена Старостина (II)Никита ТарасовАлексей ФилимоновЛеонид Ярмольник
фильмы
Горыныч

что почитать?

