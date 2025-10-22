Чешуйчатый друг: Александр Петров, Ольга Дибцева и Сергей Маковецкий

что почитать?

Павел Прилучный решил больше не судиться с бывшей женой из-за сына

Сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного останется с мамой

Человек – это звучит безысходно: как «Чебурашка» проводит сеанс психотерапии для взрослых

Тренд на вышиванки и кокошники набирает обороты

20-летняя Таисья Калинина и 18-летний Тимофей Кочнев сыграли свадьбу в русском стиле

Новости кино

«Я тебя вышвырну из моей компании»: Алексей Гуськов, Юлия Снигирь и Даниил Страхов в тизер-трейлере «Золотого дна 2»

В новом сезоне для семьи Градовых наступают еще более темные времена