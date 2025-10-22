Кино-Театр.Ру
«Я молниеносно вырастила себе рак»: Маргарита Симоньян рассказала о причинах заболевания

22 октября
2025 год

22 октября 2025
На днях борющаяся с раком молочной железы Маргарита Симоньян сообщила о начале курса химиотерапии и попросила подписчиков не гневить Бога аффирмациями в духе "всё будет хорошо". Спустя сутки после начала химии Маргарита вновь вышла на связь, чтобы высмеять гуляющие о ней в информационном пространстве слухи, а также подробно ответила на волнующие всех вопросы о начале и течении болезни.

«Я молниеносно вырастила себе рак»: Маргарита Симоньян рассказала о причинах заболевания

В частности, сценаристка и телеведущая отметила, что просила врачей отсрочить курс химиотерапии, «чтобы успеть в нормальном состоянии провести юбилей РТ с участием Верховного. К тому же должно было всяко пройти время, чтобы зажила отрезанная грудь. Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая».

О диагнозе Маргарита узнала 1 сентября: «Пришла проверить межреберную невралгию (как мне думалось), услышала, что невралгия оказалась раком, и сообщила об этом в первом же эфире у Соловьёва».

«Я молниеносно вырастила себе рак»: Маргарита Симоньян рассказала о причинах заболевания

Симоньян уверена, что накликала и вырастила себе рак, когда заболел её покойный ныне муж Тигран Кеосаян. В эфире передачи Бориса Корчевникова Симоньян говорила, что её посещали пораженческие мысли о смерти в зоне боевых действий.

«Ни с какой жизнью я не прощаюсь каждое утро, и никто из моих друзей не мог этого сказать. Друзья прекрасно знают, что я сейчас пишу новую книгу - о русской революции. А вот что жила первые сорок дней с Тиграном в больнице, когда он впал в кому, это правда. И вот тогда с жизнью действительно прощалась. Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было НИЧЕГО. В декабре все случилось с Тиграном - и я буквально молниеносно вырастила себе рак».

«Я молниеносно вырастила себе рак»: Маргарита Симоньян рассказала о причинах заболевания


«У меня не 3 стадия, а 1-2, слава Богу. Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью, вылечат, а, может — по Его же решению — отправлюсь играть в нарды с Тиграшей. Я не жду смерти, хотя бы потому, что я в неё не верю. Смерть — это окончание земных испытаний перед возвращением к Господу. Когда Он велит вернуться, тогда и пойду. Я вообще не думаю об этом».

«И, конечно, меньше всего я переживаю о потере волос. Вот о встрече или невстрече Путина и Трампа в Будапеште — переживаю. А о волосах взрослой многодетной вдове переживать даже неловко как-то. Уже накупила париков и тюрбанов на случай, если все же смогу вернуться в эфир, и меня это, признаться, даже развлекает».
№ 17
Tereza (Тюмень)   25.10.2025 - 09:35
История этой семьи яркий пример того, как наша жизнь хрупкая и не предсказуема! Вчера вы молодые и здоровые, счастливее вас никого нет! Но вдруг в один момент все рушится... Бог посылает такие... читать далее>>
№ 16
galochka   25.10.2025 - 09:10
... Совершенно правы. Плюс ко всему, медицина у простых людей не такая, как у Симоньян. Анализа крови не допросятся. Зачем это бесконечное выворачивание своих внутренностей на публику? Все тихо лечат... читать далее>>
№ 15
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   24.10.2025 - 23:52
... Тоже удивляюсь. Я ещё понимаю, когда про Тиграна писали на сайте, он кино деятель, но при чем тут болезнь жены? То Меньшова про аборт, то Барановская в больнице. Прям медицинский вестник. читать далее>>
№ 14
galochka   24.10.2025 - 22:09
Все понимаю: заболевание. Но может быть достаточно про рак? Сколько можно? У людей своих скорбей полно, не меньших и не более легких. читать далее>>
№ 12
Лена Ник (Красноярск)   24.10.2025 - 08:37
Маргарита, вы умница) Сил вам! читать далее>>
