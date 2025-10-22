«Я молниеносно вырастила себе рак»: Маргарита Симоньян рассказала о причинах заболевания

На днях борющаяся с раком молочной железы Маргарита Симоньян
сообщила о начале курса химиотерапии и попросила
подписчиков не гневить Бога аффирмациями в духе "всё будет хорошо". Спустя сутки после начала химии Маргарита вновь вышла
на связь, чтобы высмеять гуляющие о ней в информационном пространстве слухи, а также подробно ответила на волнующие всех вопросы о начале и течении болезни.
В частности, сценаристка и телеведущая отметила, что просила врачей отсрочить курс химиотерапии, «чтобы успеть в нормальном состоянии провести юбилей РТ с участием Верховного. К тому же должно было всяко пройти время, чтобы зажила отрезанная грудь. Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая».
О диагнозе Маргарита узнала 1 сентября: «Пришла проверить межреберную невралгию (как мне думалось), услышала, что невралгия оказалась раком, и сообщила об этом в первом же эфире у Соловьёва»
.
Симоньян уверена, что накликала и вырастила себе рак, когда заболел её покойный ныне муж Тигран Кеосаян
. В эфире передачи Бориса Корчевникова
Симоньян говорила, что её посещали пораженческие мысли
о смерти в зоне боевых действий.
«Ни с какой жизнью я не прощаюсь каждое утро, и никто из моих друзей не мог этого сказать. Друзья прекрасно знают, что я сейчас пишу новую книгу - о русской революции. А вот что жила первые сорок дней с Тиграном в больнице, когда он впал в кому, это правда. И вот тогда с жизнью действительно прощалась. Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не делайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чек-ап, и там не было НИЧЕГО. В декабре все случилось с Тиграном - и я буквально молниеносно вырастила себе рак»
.
«У меня не 3 стадия, а 1-2, слава Богу. Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью, вылечат, а, может — по Его же решению — отправлюсь играть в нарды с Тиграшей. Я не жду смерти, хотя бы потому, что я в неё не верю. Смерть — это окончание земных испытаний перед возвращением к Господу. Когда Он велит вернуться, тогда и пойду. Я вообще не думаю об этом».
«И, конечно, меньше всего я переживаю о потере волос. Вот о встрече или невстрече Путина и Трампа в Будапеште — переживаю. А о волосах взрослой многодетной вдове переживать даже неловко как-то. Уже накупила париков и тюрбанов на случай, если все же смогу вернуться в эфир, и меня это, признаться, даже развлекает».
