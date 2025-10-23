«Я не хочу приёмного»: Дженнифер Энистон объяснила, почему не усыновляет ребёнка

что почитать?

Ангелина Стречина поделилась интересными подробностями о своей свадьбе

«С меня чуть не упало платье»: Ангелина Стречина рассказала о форс-мажорах на свадьбе

Человек – это звучит безысходно: как «Чебурашка» проводит сеанс психотерапии для взрослых

Тренд на вышиванки и кокошники набирает обороты

20-летняя Таисья Калинина и 18-летний Тимофей Кочнев сыграли свадьбу в русском стиле

Индийские кинопутешествия во времени и другие t-аномалии

Интервью

Сергей Нотариус: «Когда комедия рождается из драмы, она становится в несколько раз смешнее»

Режиссер и сценарист сериала «День семьи» — о фиксировании реальности, сложностях кастинга и балансе между вечными темами и трендами