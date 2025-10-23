Кино-Театр.Ру
«Я не хочу приёмного»: Дженнифер Энистон объяснила, почему не усыновляет ребёнка

23 октября
2025 год

23 октября 2025
К животу Дженнифер Энистон пресса внимательно присматривалась последние 20 лет, старательно выискивая признаки беременности. Актриса так устала от спекуляций и постоянного внимания к своей личной жизни, что в своё время даже написала открытое письмо для газеты Huffington Post, отчитав журналистов за бестактность и навязчивость. Тема бездетности неоднократно всплывала в различных интервью Энистон, но каждый раз она говорила о том, что вполне довольна своей жизнью без детей. А несколько лет назад она впервые призналась в том, что пыталась забеременеть с помощью ЭКО и даже прибегала к средствам нетрадиционной медицины, но безрезультатно. В недавнем интервью актриса снова заговорила на тему отсутствия детей, объяснив, почему никогда не думала о том, чтобы усыновить ребёнка.

«Я не хочу приёмного»: Дженнифер Энистон объяснила, почему не усыновляет ребёнка

«Люди говорят, что я могу взять приёмного ребенка. Но я не хочу. Я хочу свою собственную ДНК в маленьком человеке. Возможно, это слишком эгоистично, но я так хочу. Иногда ты видишь кого-то и думаешь, что хочешь иметь от него ребенка. Но это проходит через 3 секунды», — сказала Дженнифер на шоу Armchair Expert with Dax Shepard. А в интервью Harper’s Bazaar Энистон осудила тех, кто обвинял её в эгоизме и трудоголизме, из-за которых она, якобы, отказалась от родительства: «Люди не знали моей истории и того, через что я прошла за последние 20 лет, пытаясь создать семью, потому что я не рассказываю всем о своих проблемах со здоровьем. Это не чьё-то дело. Но в какой-то момент невозможно не слышать, как говорят, что я не заведу ребёнка и не создам семью, потому что я эгоистка и трудоголик», — рассказала актриса.

«Я не хочу приёмного»: Дженнифер Энистон объяснила, почему не усыновляет ребёнка

Энистон подчеркнула, что её такие слухи очень задевают: «Я ведь обычный человек. Мы все люди. Чем старше я становлюсь, тем меньше мне хочется оправдываться. Конечно, бывают моменты, когда я чувствую желание восстановить справедливость, когда про меня говорят неправду. Но потом думаю — а нужно ли? Моя семья знает, как все было, мои друзья тоже».
№ 18
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   26.10.2025 - 21:52
... Лишний раз доказывает, что объяснять что либо бесполезно, все равно не поймут. Не хочет да и не надо , её личное дело. Это всё равно, что рожать не желанного, но чтобы был, ради пресловутого стакана... читать далее>>
№ 17
Красноармеец   26.10.2025 - 19:16
Кому какое дело почему человек не заводит семью или не хочет детей или не усыновляет детей? Это его личное дело и желание и он никому не обязан об этом отчитываться. читать далее>>
№ 16
Анастасия Ал. Благинина   26.10.2025 - 11:50
Дженнифер Энистон - одна из немногих актрис Запада, которая даже меня совершенно не раздражает. Правильно сделала, что отсчитала тех журналюг. Это личное дело каждого. Я вообще нынешнюю нашу пропаганду... читать далее>>
№ 15
Piper   26.10.2025 - 09:21
Конечно, приемные дети это всегда рулетка. Глядя на Шарлиз Терон, которая из ребенка сделала акселератор для значимости и глядя на Шэрон Стоун, которая счастлива с тремя установленными сыновьями - разные... читать далее>>
№ 14
Киноман1985   25.10.2025 - 20:07
Согласен. Не все хотят приемных и даже суроггатных. Последних Энистон и не вспоминает. С другой стороны, когда живешь без детей 50 лет, то уже не видишь жизни иначе. читать далее>>
Всего сообщений: 18
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
