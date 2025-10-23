«Я не хочу приёмного»: Дженнифер Энистон объяснила, почему не усыновляет ребёнка

К животу Дженнифер Энистон
пресса внимательно присматривалась последние 20 лет, старательно выискивая признаки беременности. Актриса так устала от спекуляций и постоянного внимания к своей личной жизни
, что в своё время даже написала открытое письмо для газеты Huffington Post, отчитав журналистов за бестактность и навязчивость. Тема бездетности неоднократно всплывала в различных интервью Энистон, но каждый раз она говорила о том, что вполне довольна своей жизнью без детей. А несколько лет назад она впервые призналась в том, что пыталась забеременеть с помощью ЭКО
и даже прибегала к средствам нетрадиционной медицины, но безрезультатно. В недавнем интервью актриса снова заговорила на тему отсутствия детей, объяснив, почему никогда не думала о том, чтобы усыновить ребёнка.
«Люди говорят, что я могу взять приёмного ребенка. Но я не хочу. Я хочу свою собственную ДНК в маленьком человеке. Возможно, это слишком эгоистично, но я так хочу. Иногда ты видишь кого-то и думаешь, что хочешь иметь от него ребенка. Но это проходит через 3 секунды»
, — сказала
Дженнифер на шоу Armchair Expert with Dax Shepard. А в интервью Harper’s Bazaar Энистон осудила
тех, кто обвинял её в эгоизме и трудоголизме, из-за которых она, якобы, отказалась от родительства: «Люди не знали моей истории и того, через что я прошла за последние 20 лет, пытаясь создать семью, потому что я не рассказываю всем о своих проблемах со здоровьем. Это не чьё-то дело. Но в какой-то момент невозможно не слышать, как говорят, что я не заведу ребёнка и не создам семью, потому что я эгоистка и трудоголик»
, — рассказала актриса.
Энистон подчеркнула, что её такие слухи очень задевают: «Я ведь обычный человек. Мы все люди. Чем старше я становлюсь, тем меньше мне хочется оправдываться. Конечно, бывают моменты, когда я чувствую желание восстановить справедливость, когда про меня говорят неправду. Но потом думаю — а нужно ли? Моя семья знает, как все было, мои друзья тоже»
.
