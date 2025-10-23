Кино-Театр.Ру
И будет театр: Марина Зудина, Вера Алентова и Евгений Миронов

23 октября
2025 год

23 октября 2025
21 октября Московский драматический театр им. А. С. Пушкина отмечал 75-летний юбилей постановкой спектакля с участием всей труппы «И будет театр!..», режиссёрами которого выступили художественный руководитель театра Евгений Писарев и Александр Дмитриев.

И будет театр: Марина Зудина, Вера Алентова и Евгений Миронов
фото: Труппа театра

И будет театр: Марина Зудина, Вера Алентова и Евгений Миронов

И будет театр: Марина Зудина, Вера Алентова и Евгений Миронов
фото: Вера Алентова

Гостями вечера стали Юлия Меньшова, Константин Богомолов, Геннадий Хазанов, Марина Зудина, Евгений Миронов, Нонна Гришаева и другие.

И будет театр: Марина Зудина, Вера Алентова и Евгений Миронов
фото: Геннадий Хазанов

И будет театр: Марина Зудина, Вера Алентова и Евгений Миронов
фото: Нонна Гришаева

И будет театр: Марина Зудина, Вера Алентова и Евгений Миронов
фото: Константин Богомолов

И будет театр: Марина Зудина, Вера Алентова и Евгений Миронов
фото: Марина Зудина

И будет театр: Марина Зудина, Вера Алентова и Евгений Миронов
фото: Юлия Меньшова

И будет театр: Марина Зудина, Вера Алентова и Евгений Миронов
фото: Евгений Миронов
№ 6
nord   27.10.2025 - 07:51
Зудина постарела. :( читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   26.10.2025 - 20:12
... Алентова на его фоне смотрится ещё ничего. Всё же женщины умеют стареть красиво. читать далее>>
№ 4
Мария_2191   25.10.2025 - 19:56
Я Хазанова вообще не узнала - в лице так располнел, как будто маска на нём. Хотя понять можно, всё-таки возраст. читать далее>>
№ 3
Елена К/Л (Лабинск)   25.10.2025 - 14:49
Хороший повод собрать талантов в одном месте. Из всех гостей, относительно женщин, уважение только к Гришаевой и Меньшовой. Что с лицом у остальных? Смотреть страшно... читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   24.10.2025 - 20:19
Поздравляю с замечательной датой. 75 лет не шутка. читать далее>>
