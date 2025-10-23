Добрые сердца и вензеля: Энн Хэтэуэй, Хлоя Севиньи и Джиджи Хадид

Кино-Театр.Ру
23 октября
2025 год

Лайфстайл >>
23 октября 2025
На днях благотворительная организация God’s Love We Deliver, которая занимается доставкой питания в неблагополучные районы Нью-Йорка, в 19 раз провела ежегодную церемонию вручения премии Golden Heart Award. На мероприятии побывали Энн Хэтэуэй, Хлоя Севиньи, Зои Дойч и другие.

фото: Энн Хэтэуэй

фото: Хлоя Севиньи

фото: Джиджи Хадид

фото: Сара Пиджон

фото: Зои Дойч
