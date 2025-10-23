Кино-Театр.Ру
«Я узнал, что у меня есть огромная семья. Она внутри»: Никита Ефремов о своих внутренних детях и субличностях

23 октября
2025 год

Лайфстайл >>
23 октября 2025
У Никиты Ефремова, как известно, нет детей «внешних», зато «внутренних» — человек пять. Завязав с алкоголем и сопутствующими веществами, Никита ударился в другую зависимость, и вот уже семь лет анализирует каждый солнечный лучик и порыв ветерка с точки зрения своих внутренних детей, нарциссической части, комплекса неполноценности, комплекса зависимости и комплекса покинутости. И по возможности старается расслабиться и ни к чему не привязываться.

Для Никиты процесс автораскопок непрерывен и бесконечен, ведь в этой песочнице он сидит не один, а в пёстрой компании своих «частей». Сосчитать которые не представляется возможным: «Их минимум пять. Я точно знаю, что есть Гена — это мой внутренний критик, полуармейский человек. Но с ним интересно говорить. Есть внутренние дети раз, два, три, четыре, подросток один, подросток другой, защитник один, защитник второй. Там куча. Они могут меняться, перемешиваться, заключать какие-то коалиции», — рассказал актёр в интервью Лауре Джугелии.

фото: Никита и его части

В этой компании Никите никогда не бывает скучно и всегда есть чем заняться: «Моя задача дойти до так называемых «изгнанников» — это те, кого я исключил. Какой-нибудь ребёнок сидит внутренний, горюет. И моя задача — развернуть своё внимание от внешнего к нему, убрать защитников, которые мешают к нему подобраться, и сказать: привет, теперь я здесь для тебя. И он не сразу может ко мне повернуться и поверить, что я буду его утешать. Это не всегда приятный процесс. Потому что эти внутренние дети могут быть в очень неприятном состоянии и это довольно больно. Зато потом высвобождается большое количество ресурса, энергии, сил».

При всей видимой «проработанности» Никита признаёт, что психоанализ и терапия не помогают ему избавиться от вспышек раздражения и прочих «негативных» проявлений. «Конечно, я шёл в психотерапию вылечиться полностью, стать святым. Но суть не в том, чтобы поменять в себе что-то. А посмотреть, что есть. И заключить перемирие между своими частями».

За годы в терапии Никита узнал, что он состоит из противоречий, и это нормально. «Я могу быть самым щедрым, а могу быть скупым. Я могу быть добрым, внимательным и любящим, а могу быть безразличным эгоцентриком. Я могу быть проработанным, классным и веселым. А могу быть отвратительным, мелочным и ничтожным. Завистливым, гадким человеком. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Она внутри. И путь не в том, чтобы её изменить, а принять то, что мы оказывается, вот такие. Мне бы хотелось быть белым и пушистым. Но я разный».
обсуждение
№ 10
Наталья Титоренко   27.10.2025 - 08:33
А у них там, в семейке Ефремовых, хоть один нормальный есть? Кто с балкона сигает, кто в своих десяти личностях копается... И все пьют как не в себя читать далее>>
№ 9
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   26.10.2025 - 21:37
Кто из нас не спорил с собой, с внутренним я. Но, когда многоголосье, да ещё с именами! Очень необычное интервью. Надеюсь не затянет парня психология слишком далеко. читать далее>>
№ 8
ДаринаКароль   26.10.2025 - 20:13
... ...начинаешь копаться в себе, искать причины, почему в жизни слоилось так а не иначе. В общем пытаешься найти иголку в стоге сена. читать далее>>
№ 7
Киноман1985   25.10.2025 - 20:02
Погружаться в шизотерику опасная вещь. Можно так себя загнать. читать далее>>
№ 6
Мария_2191   25.10.2025 - 19:58
... А может не стоит? Ведь только положишь начало, потом вообще не остановишься. Ефремов явный тому пример. читать далее>>
Всего сообщений: 10
Всего сообщений: 10
