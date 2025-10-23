«Я узнал, что у меня есть огромная семья. Она внутри»: Никита Ефремов о своих внутренних детях и субличностях

У Никиты Ефремова, как известно, нет детей «внешних», зато «внутренних» — человек пять. Завязав с алкоголем и сопутствующими веществами, Никита ударился в другую зависимость, и вот уже семь лет анализирует каждый солнечный лучик и порыв ветерка с точки зрения своих внутренних детей, нарциссической части, комплекса неполноценности, комплекса зависимости и комплекса покинутости. И по возможности старается расслабиться и ни к чему не привязываться.
Для Никиты процесс автораскопок непрерывен и бесконечен, ведь в этой песочнице он сидит не один, а в пёстрой компании своих «частей». Сосчитать которые не представляется возможным: «Их минимум пять. Я точно знаю, что есть Гена — это мой внутренний критик, полуармейский человек. Но с ним интересно говорить. Есть внутренние дети раз, два, три, четыре, подросток один, подросток другой, защитник один, защитник второй. Там куча. Они могут меняться, перемешиваться, заключать какие-то коалиции», — рассказал актёр в интервьюЛауре Джугелии.
В этой компании Никите никогда не бывает скучно и всегда есть чем заняться: «Моя задача дойти до так называемых «изгнанников» — это те, кого я исключил. Какой-нибудь ребёнок сидит внутренний, горюет. И моя задача — развернуть своё внимание от внешнего к нему, убрать защитников, которые мешают к нему подобраться, и сказать: привет, теперь я здесь для тебя. И он не сразу может ко мне повернуться и поверить, что я буду его утешать. Это не всегда приятный процесс. Потому что эти внутренние дети могут быть в очень неприятном состоянии и это довольно больно. Зато потом высвобождается большое количество ресурса, энергии, сил».
При всей видимой «проработанности» Никита признаёт, что психоанализ и терапия не помогают ему избавиться от вспышек раздражения и прочих «негативных» проявлений. «Конечно, я шёл в психотерапию вылечиться полностью, стать святым. Но суть не в том, чтобы поменять в себе что-то. А посмотреть, что есть. И заключить перемирие между своими частями».
За годы в терапии Никита узнал, что он состоит из противоречий, и это нормально. «Я могу быть самым щедрым, а могу быть скупым. Я могу быть добрым, внимательным и любящим, а могу быть безразличным эгоцентриком. Я могу быть проработанным, классным и веселым. А могу быть отвратительным, мелочным и ничтожным. Завистливым, гадким человеком. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Она внутри. И путь не в том, чтобы её изменить, а принять то, что мы оказывается, вот такие. Мне бы хотелось быть белым и пушистым. Но я разный».
