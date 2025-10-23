Кино-Театр.Ру
«Светла печаль, целебна боль»: Никита Ефремов впервые прочитал свои стихи

23 октября
2025 год

Лайфстайл
23 октября 2025
В свободное от работы время Никита Ефремов не только анализирует себя, общаясь с командой внутренних детей, нападающих, защитников и полузащитников, но и сочиняет стихи и музыку. Актёр не делится своей поэзией с публикой, но по просьбе Лауры Джугелии, Никита прочитал одно своё стихотворение в эфире её шоу.

«Светла печаль, целебна боль»: Никита Ефремов впервые прочитал свои стихи

Порхает пух,
Заснул пастух,
Ручей мерцает.
Тоскует дух,
В разрыве двух
И воскресает.
Полнеба ночь,
Полнеба день
И всё хрустально.
Себе помочь,
Обнявши тень,
Не идеально.
Сидеть и вдаль
С самим собой,
А с кем ещё же?
Светла печаль,
Целебна боль,
Прозрачна кожа.
Порхает пух,
И спит пастух,
И нет другого.
И нету двух,
Единый дух
В начале слова
№ 1
Матвей Брикун   23.10.2025 - 17:04
На самом деле стихи не сложно писать. Нужна лишь практика, так как у Маяковского не получится) читать далее>>
Ссылки по теме
«Я узнал, что у меня есть огромная семья. Она внутри»: Никита Ефремов о своих внутренних детях и субличностях
«Музыку я пишу лет десять»: Никита Ефремов о готовности выпустить свои записи
персоны
Лаура ДжугелияНикита Ефремов

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен