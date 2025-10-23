Сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного останется с мамой

В комментарии изданию Starhit адвокат Павла Оксана Даниелова пояснила, что апелляционная жалоба действительно подавалась, но до того, как у бывших супругов получилось договориться по этому важному вопросу. «Маме наконец удалось найти общий язык с сыном, нивелировать все его обиды, чему мы очень рады», – прокомментировала она. Юрист поделилась подробностями: «Тимофей сейчас живет с мамой, он счастлив, а для Павла это безусловный приоритет, поэтому он категорически против обжалования указанного решения суда. Как я и говорила ранее, он всегда и во всем прежде всего руководствуется интересами своих детей. Тимофей останется жить с мамой, отбирать у неё ребенка вследствие допущенных судом нарушений Павел не намерен».
фото: Агата Муцениеце с детьми
По словам адвоката, апелляция была направлена из-за юридических нюансов: «Жалоба подана исключительно по допущенным судом нарушениям, это процесс в чистом виде. Иными словами поданная ранее апелляция ни в какой форме и части не говорит о том, что Павел заберёт сына у матери или у него имеются таковые намерения».
фото: Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Сами бывшие супруги возможное продолжение судебного процесса не комментировали. Агата Муцениеце летом 2025 года вышла замуж за музыканта Петра Дрангу и ждёт своего третьего ребёнка.
фото: Павел Прилучный со старшими детьми
Павел Прилучный публично поздравил бывшую жену с заключением брака, это произошло на премьересериала «Виноград». Павел произнёс: «Совет да любовь, как говорится!». Видимо, актёр справился с обидами на бывшую супругу и готов поддержать сына в решении жить с мамой. Однако Прилучный всё же намерен оспаривать решение суда о сумме алиментов на содержание общих с Муцениеце детей — сына Тимофея и дочери Мии.
