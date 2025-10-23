Кино-Театр.Ру
Сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного останется с мамой

23 октября
2025 год

Лайфстайл >>
23 октября 2025
С августа 2024 года бывшие супруги Агата Муцениеце и Павел Прилучный ведут тяжбу о месте жительства их 12-летнего сына Тимофея. Летом 2025 года судом было вынесено решение о том, что мальчик остаётся с матерью. Вчера, 22 октября, стало известно, что Павел Прилучный подал апелляцию и не согласен с постановлением суда.

Сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного останется с мамой
фото: Агата Муцениеце и Павел Прилучный


В комментарии изданию Starhit адвокат Павла Оксана Даниелова пояснила, что апелляционная жалоба действительно подавалась, но до того, как у бывших супругов получилось договориться по этому важному вопросу. «Маме наконец удалось найти общий язык с сыном, нивелировать все его обиды, чему мы очень рады», – прокомментировала она. Юрист поделилась подробностями: «Тимофей сейчас живет с мамой, он счастлив, а для Павла это безусловный приоритет, поэтому он категорически против обжалования указанного решения суда. Как я и говорила ранее, он всегда и во всем прежде всего руководствуется интересами своих детей. Тимофей останется жить с мамой, отбирать у неё ребенка вследствие допущенных судом нарушений Павел не намерен».

Сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного останется с мамой
фото: Агата Муцениеце с детьми

По словам адвоката, апелляция была направлена из-за юридических нюансов: «Жалоба подана исключительно по допущенным судом нарушениям, это процесс в чистом виде. Иными словами поданная ранее апелляция ни в какой форме и части не говорит о том, что Павел заберёт сына у матери или у него имеются таковые намерения».

Сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного останется с мамой
фото: Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Сами бывшие супруги возможное продолжение судебного процесса не комментировали. Агата Муцениеце летом 2025 года вышла замуж за музыканта Петра Дрангу и ждёт своего третьего ребёнка.

Сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного останется с мамой
фото: Павел Прилучный со старшими детьми

Павел Прилучный публично поздравил бывшую жену с заключением брака, это произошло на премьере сериала «Виноград». Павел произнёс: «Совет да любовь, как говорится!». Видимо, актёр справился с обидами на бывшую супругу и готов поддержать сына в решении жить с мамой. Однако Прилучный всё же намерен оспаривать решение суда о сумме алиментов на содержание общих с Муцениеце детей — сына Тимофея и дочери Мии.
обсуждение >>
№ 7
Елена К/Л (Лабинск)   25.10.2025 - 14:47
бедный ребенок. Конфликт между взрослыми людьми, а страдает он. Почему-то взрослые не задумываются о чувствах детей в такие моменты, ведь в их глазах мы единое целое, самые любимые и дорогие люди. А после... читать далее>>
№ 6
Бибик (Mосква)   24.10.2025 - 21:24
Или сын стал подростком, за которым глаз, да глаз? А новой жене ,не до подростковых выкрутасов? читать далее>>
№ 5
sergozh (Речица)   24.10.2025 - 11:45
... Согласен с вами. Сколько можно их тиражировать?:( читать далее>>
№ 4
nord   24.10.2025 - 07:48
Надоела эта бывшая семейка. :( читать далее>>
№ 3
Анастасия Ал. Благинина   24.10.2025 - 05:55
О-о! Похоже, рейтинг Прилучного как актёра резко упал. Надо же перед фанами покрасоваться, мол, "какой я благородный! Сын с мамой пусть живёт". Да любой российский суд на стороне матери.... читать далее>>
Всего сообщений: 7
Всего сообщений: 7
Ссылки по теме
«Виноград»: С вином виноватый Павел Прилучный
«Первое утро в качестве жены»: Агата Муцениеце подтвердила, что вышла замуж
«Мы очень удивились»: Павел Прилучный не отписывался от дочери в соцсетях
Павел Прилучный проиграл суд Агате Муцениеце
«Тимофей обижен на маму»: Адвокат Павла Прилучного поделилась деталями судебного разбирательства
Суд отказал Павлу Прилучному снизить алименты на содержание детей от Агаты Муцениеце
Павел Прилучный потребовал уменьшить размер алиментов детям от Агаты Муцениеце
Агата Муцениеце отказывается забирать сына у бывшего мужа
персоны
Пётр ДрангаАгата МуцениецеПавел Прилучный
фильмы
Виноград

