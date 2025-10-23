Кино-Театр.Ру
Никиту Михалкова наградили орденом Андрея Первозванного

23 октября
2025 год

23 октября 2025
Президент Владимир Путин наградил Никиту Михалкова оредом Андрея Первозванного — высшей государственной наградой России. Согласно указу, режиссер удостоился награды за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства и многолетнюю плодотворную общественную деятельность.

За последние двадцать лет орденом Андрея Первозванного также наградили оперную певицу Ирину Архипову, писателя Сергея Михалкова, композитора Александру Пахмутову, балетмейстера Юрия Григоровича и писателя Даниила Германа.
