«Паспарту, сколько у нас ключей?»: Дарья Мельникова, Александр Петров и Юлия Барановская

22 октября в пространстве «Оригинал» состоялся закрытый показ шоу «Форт. Возвращение легенды»
, которое выходит 26 октября на СТС. В этом сезоне ведущим шоу стал Александр Петров
, сменив на этой должности Сергея Бурунова
. Среди гостей премьеры были Дарья Мельникова
, Александр Метёлкин
, Александрина Олексюк
и Марк Горобец
, Юлия Барановская
, Дана Борисова
и другие.
фото: Александр и Виктория Петровы
фото: Александр Метёлкин
фото: Александрина Олексюк и Марк Горобец
фото: Юлия Барановская с дочерью Яной
фото: Григорий и Николай Валуевы
фото: Дана Борисова
фото: Ксения Шойгу фото: Дарья Мельникова и Роман Набатов с детьми
