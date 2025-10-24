Кино-Театр.Ру
«Паспарту, сколько у нас ключей?»: Дарья Мельникова, Александр Петров и Юлия Барановская

24 октября
2025 год

Лайфстайл >>
24 октября 2025
22 октября в пространстве «Оригинал» состоялся закрытый показ шоу «Форт. Возвращение легенды», которое выходит 26 октября на СТС. В этом сезоне ведущим шоу стал Александр Петров, сменив на этой должности Сергея Бурунова. Среди гостей премьеры были Дарья Мельникова, Александр Метёлкин, Александрина Олексюк и Марк Горобец, Юлия Барановская, Дана Борисова и другие.

фото: Александр и Виктория Петровы
фото: Александр и Виктория Петровы

фото: Александр Метёлкин
фото: Александр Метёлкин

фото: Александрина Олексюк и Марк Горобец
фото: Александрина Олексюк и Марк Горобец

фото: Юлия Барановская с дочерью Яной
фото: Юлия Барановская с дочерью Яной

фото: Григорий и Николай Валуевы
фото: Григорий и Николай Валуевы

фото: Дана Борисова
фото: Дана Борисова

фото: Ксения Шойгу
фото: Ксения Шойгу

фото: Дарья Мельникова и Роман Набатов с детьми
фото: Дарья Мельникова и Роман Набатов с детьми
№ 6
Киноман1985   25.10.2025 - 19:55
Приятно видеть Барановскую. Значит все не плохо и операция прошла отлично. Поправилась, уже и в кино можно. Но лицо уставшее. читать далее>>
№ 5
Elka@spasibo   25.10.2025 - 19:30
Какие-то все персонажи несимпатичные. Или фотограф такой? Хотя Д.Борисову и Барановскую никакой фотограф лучше не снимет - от природы такие. читать далее>>
№ 4
Лариса Непомилуева (Иркутск)   25.10.2025 - 14:05
... Там и так много нового. читать далее>>
№ 3
nord   25.10.2025 - 08:01
Возврат передачи не нужен. :( Надо новое. читать далее>>
№ 2
Елена К/Л (Лабинск)   24.10.2025 - 23:52
фраза "Паспарту, сколько у нас ключей?" сразу вызывает улыбку и накатывает ностальгия из детства))С удовольствием посмотрю новый сезон с новым составом. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
«Паспарту, сколько у нас ключей?»: Дарья Мельникова, Александр Петров и Юлия Барановская фотографии
«Паспарту, сколько у нас ключей?»: Дарья Мельникова, Александр Петров и Юлия Барановская фотографии
«Паспарту, сколько у нас ключей?»: Дарья Мельникова, Александр Петров и Юлия Барановская фотографии
«Паспарту, сколько у нас ключей?»: Дарья Мельникова, Александр Петров и Юлия Барановская фотографии
что почитать?

