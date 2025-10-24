20-летняя Таисья Калинина и 18-летний Тимофей Кочнев сыграли свадьбу в русском стиле

В минувшие выходные 20-летняя Таисья Калинина
и 18-летний Тимофей Кочнев
сыграли свадьбу в Оперном доме в Царицыно. И попали в самый нерв тренда на припадение к корням. Неспроста продажи кокошников на российских маркетплейсах подскочили
в этом году. А шоу Софьи Эрнст «Играем свадьбу»
вызвало дикий интерес у публики. Стилистика русской деревни манит молодое поколение россиян, отвергнутых Загнивающим Западом. И последние три года мода на национальный костюм и традиции набирает обороты. И кстати, первыми, кто сыграл свадьбу в русском стиле
, стали Ангелина Стречина
и Илья Малаков
.
Тимофей и Таисья познакомились 2 года назад на пробах сериала «Что-то положительное»
. Тимофей сразу понравился Тасе и она немедленно приступила к разбору его натальной карты. «Мне просто было интересно. Например, у него по планетам выходило, что ему надо гвоздестоянием заниматься»
, — рассказала актриса в интервью изданию «Hello!»
. Потом у актёров было ещё несколько совместных проектов, что весьма поспособствовало их сближению. Но о своих отношениях актёры не распространялись — из суеверных соображений.
В конце лета Тимофей сделал Тасе предложение: «Мы поехали в деревню под Питером. Там был дом отдыха с лошадками, и я запланировала вместе на них покататься. В общем, с утра просыпаемся, он мне закрывает глаза: “Всё, пойдем!” И повел меня куда-то, поддерживая, чтобы я с закрытыми глазами не упала. А потом говорит: “Всё, стой!”. Я испугалась: “О, нет! Только не сейчас! Я не готова!”. Я открыла глаза: Тимофей стоя посреди зеленого луга, припав на одно колено: “Ты выйдешь за меня?”. Я смотрю на него, на овцу, что паслась рядом и стала нашим свидетелем. Она за меня ответила: “Ме-е!”»
, — вспоминает актриса.
Родители спокойно отнеслись к решению актёров пожениться: «Мама моя, кстати, не считает нас юными. И у меня, и у Тимофея чуть раньше, чем у наших сверстников, началась взрослая жизнь – мы раньше стали принимать ответственные решения, зарабатывать»
, — объяснила Таисья.
Актёры сразу решили, что не хотят классическую свадьбу с приевшимися атрибутами мнимой роскоши. «Все наши близкие много в чём нам помогли. Кто-то сделал торт, кто-то помогал с украшением дома, кто-то взял на себя ведение свадьбы, моя подруга Саша – фотографировала. Получился очень теплый праздник – как мы и хотели»
, — резюмировала Таисья.
По словам Тимофея, единственное, на чём они с Таисьей «заморочились» — это костюмы в русском стиле. Тимофей был одет в вещи от отечественного бренда Syrepka
, а Таисья купила самое простое платье, которое помогла украсить художник по костюму Марина Ананьева
, сделавшая вышивку на рукавах и пояс. Сама актриса вышила на левом рукаве платья славянские узоры-обереги.
Форма распространилась и на содержание: молодожёны решили придерживаться древних традиций. «За день до свадьбы мы решили не общаться. Если что-нибудь нужно было, передавали через мою маму. Этот день я провела с подругами – мы украшали дом»
, — вспоминает Таисья.
