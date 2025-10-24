Кино-Театр.Ру
20-летняя Таисья Калинина и 18-летний Тимофей Кочнев сыграли свадьбу в русском стиле

24 октября
2025 год

Лайфстайл >>
24 октября 2025
В минувшие выходные 20-летняя Таисья Калинина и 18-летний Тимофей Кочнев сыграли свадьбу в Оперном доме в Царицыно. И попали в самый нерв тренда на припадение к корням. Неспроста продажи кокошников на российских маркетплейсах подскочили в этом году. А шоу Софьи Эрнст «Играем свадьбу» вызвало дикий интерес у публики. Стилистика русской деревни манит молодое поколение россиян, отвергнутых Загнивающим Западом. И последние три года мода на национальный костюм и традиции набирает обороты. И кстати, первыми, кто сыграл свадьбу в русском стиле, стали Ангелина Стречина и Илья Малаков.

20-летняя Таисья Калинина и 18-летний Тимофей Кочнев сыграли свадьбу в русском стиле


Тимофей и Таисья познакомились 2 года назад на пробах сериала «Что-то положительное». Тимофей сразу понравился Тасе и она немедленно приступила к разбору его натальной карты. «Мне просто было интересно. Например, у него по планетам выходило, что ему надо гвоздестоянием заниматься», — рассказала актриса в интервью изданию «Hello!». Потом у актёров было ещё несколько совместных проектов, что весьма поспособствовало их сближению. Но о своих отношениях актёры не распространялись — из суеверных соображений.

20-летняя Таисья Калинина и 18-летний Тимофей Кочнев сыграли свадьбу в русском стиле

В конце лета Тимофей сделал Тасе предложение: «Мы поехали в деревню под Питером. Там был дом отдыха с лошадками, и я запланировала вместе на них покататься. В общем, с утра просыпаемся, он мне закрывает глаза: “Всё, пойдем!” И повел меня куда-то, поддерживая, чтобы я с закрытыми глазами не упала. А потом говорит: “Всё, стой!”. Я испугалась: “О, нет! Только не сейчас! Я не готова!”. Я открыла глаза: Тимофей стоя посреди зеленого луга, припав на одно колено: “Ты выйдешь за меня?”. Я смотрю на него, на овцу, что паслась рядом и стала нашим свидетелем. Она за меня ответила: “Ме-е!”», — вспоминает актриса.

20-летняя Таисья Калинина и 18-летний Тимофей Кочнев сыграли свадьбу в русском стиле

Родители спокойно отнеслись к решению актёров пожениться: «Мама моя, кстати, не считает нас юными. И у меня, и у Тимофея чуть раньше, чем у наших сверстников, началась взрослая жизнь – мы раньше стали принимать ответственные решения, зарабатывать», — объяснила Таисья.

20-летняя Таисья Калинина и 18-летний Тимофей Кочнев сыграли свадьбу в русском стиле

Актёры сразу решили, что не хотят классическую свадьбу с приевшимися атрибутами мнимой роскоши. «Все наши близкие много в чём нам помогли. Кто-то сделал торт, кто-то помогал с украшением дома, кто-то взял на себя ведение свадьбы, моя подруга Саша – фотографировала. Получился очень теплый праздник – как мы и хотели», — резюмировала Таисья.

20-летняя Таисья Калинина и 18-летний Тимофей Кочнев сыграли свадьбу в русском стиле

По словам Тимофея, единственное, на чём они с Таисьей «заморочились» — это костюмы в русском стиле. Тимофей был одет в вещи от отечественного бренда Syrepka, а Таисья купила самое простое платье, которое помогла украсить художник по костюму Марина Ананьева, сделавшая вышивку на рукавах и пояс. Сама актриса вышила на левом рукаве платья славянские узоры-обереги.

20-летняя Таисья Калинина и 18-летний Тимофей Кочнев сыграли свадьбу в русском стиле

Форма распространилась и на содержание: молодожёны решили придерживаться древних традиций. «За день до свадьбы мы решили не общаться. Если что-нибудь нужно было, передавали через мою маму. Этот день я провела с подругами – мы украшали дом», — вспоминает Таисья.
№ 19
MJ2002 (Пермь)   28.10.2025 - 14:34
Они совсем молодые, ей 20, ему 18 - рано для семейного счастья. Зато с какими символическими деталями подошли к свадьбе: лошадки, овечка, старинные обычаи и народные наряды. Напоминает декорации сказки,... читать далее>>
№ 18
Стэфани   27.10.2025 - 23:06
Ну,молодые все на своих свадьбах красивые и счастливые.В любом случае это праздник.Если будут такими же на своей серебряной свадьбе(хотя бы),тогда и будем обсуждать. читать далее>>
№ 17
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   27.10.2025 - 21:15
А мне идея национальных свадеб , с традициями, в нарядах соответствующих очень даже понравилась. читать далее>>
№ 16
Angelika77   27.10.2025 - 19:29
Я конечно всё понимаю, захотели пожениться - поженились, ну и слава Богу. Но как модно было вырядиться в такие костюмы на свою же свадьбу? Я бы в таком и на даче не ходила. читать далее>>
№ 15
Yauheni Hud (дер. Прилесье под Минском)   27.10.2025 - 18:20
Прекрасная пара! Чушпан и Коша. В десятку! Поздравляю! читать далее>>
Всего сообщений: 19
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram