«С меня чуть не упало платье»: Ангелина Стречина рассказала о форс-мажорах на свадьбе

что почитать?

Интервью

Сергей Нотариус: «Когда комедия рождается из драмы, она становится в несколько раз смешнее»

Режиссер и сценарист сериала «День семьи» — о фиксировании реальности, сложностях кастинга и балансе между вечными темами и трендами