«С меня чуть не упало платье»: Ангелина Стречина рассказала о форс-мажорах на свадьбе

24 октября
2025 год

Лайфстайл >>
24 октября 2025
В сериале «Тысяча “нет” и одно “да”» свадьба героини Ангелины Стречиной превращается в череду неудач. В интервью изданию «ОК!» актриса поделилась воспоминаниями о дне собственного бракосочетания: «Форс-мажоры, конечно, были. Я вообще не представляю, как свадьба может пройти идеально — наверное, это и не свадьба вовсе. Была череда событий, которые пошли не по плану, вплоть до того, что платье неправильно застегнули. Был свадебный танец, и я вдруг понимаю, что платье с меня сейчас упадёт, потому что я забыла подвязать корсет! Это было ужасно... И много еще разных мелочей».

«С меня чуть не упало платье»: Ангелина Стречина рассказала о форс-мажорах на свадьбе
фото: Ангелина Стречина и Илья Малаков

Актриса считает, что такие неприятности добавляют стресса и действительно могут восприниматься как настоящая катастрофа. На собственной свадьбе её всё время успокаивал муж, актёр Илья Малаков: «Он говорил, что всё в порядке, всё прекрасно».

«С меня чуть не упало платье»: Ангелина Стречина рассказала о форс-мажорах на свадьбе
фото: Ангелина Стречина и Илья Малаков

Ангелина рассказала, как однажды, ещё до знакомства с Ильёй, ей сделали предложение руки и сердца в шутку, а отказать пришлось всерьёз. Актрисе до сих пор неловко об этом вспоминать: «Однажды мой друг присел завязать шнурки на площади. И то ли решил пошутить, то ли нет — опустился на колено и стал делать мне предложение. И вдруг, неожиданно даже для самой себя, я как закричу: «Нет, только не это, пожалуйста, только не это! Не надо этого делать!». Шутки не получилось. По его глазам я видела, что он в меня очень влюблен, но я его сильно обидела, это была ужасная ситуация».

«С меня чуть не упало платье»: Ангелина Стречина рассказала о форс-мажорах на свадьбе
фото: Ангелина Стречина


А вот будущему мужу актриса сразу ответила «да»: «Я так ждала этого, честно, я очень хотела выйти за Илью. Это была моя мечта, которая осуществилась. Но в начале я не могла поверить, что это происходит. Он уже открывает коробочку с кольцом, а я на него смотрю и не понимаю. Это было смешно».

«С меня чуть не упало платье»: Ангелина Стречина рассказала о форс-мажорах на свадьбе
фото: Ангелина Стречина и Илья Малаков

В беседе с изданием «Grazia» Ангелина рассказала, что их бракосочетание с Ильёй не уложилось в один день: «Нашим бабушкам и дедушкам, которые чтут традиции, была очень важна свадьба в классическом понимании, поэтому мы решили пойти ва-банк. У нас было два свадебных дня. Первый — для семьи: с выкупом, гармошкой, пирожками, конкурсами. А второй день сделали по своему сценарию». Актриса заранее попросила гостей не кричать им с мужем «горько»: «Мы боялись, что выйдет трешово, но получилось очень здорово, и в этом оказалось очень много любви».
