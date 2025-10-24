Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Золотоносная курица: Мария Кожевникова, Демис Карибидис и Варя Щербакова

24 октября
2025 год

Лайфстайл >>
24 октября 2025
23 октября в «Барвиха Luxury Village» телеканал ТНТ представил новинки телесезона 2025-2026 и похвастался абсолютным лидерством: «Несмотря на все разговоры о том, что телевидение умерло, впервые за 25 лет мы вырываемся в лидеры и становимся абсолютно главным федеральным развлекательным каналом. Мы были первыми в крупных городах, а теперь — по всей стране», — уверенно заявила директор канала Тина Канделаки.

Золотоносная курица: Мария Кожевникова, Демис Карибидис и Варя Щербакова

Золотоносная курица: Мария Кожевникова, Демис Карибидис и Варя Щербакова
фото: Тина Канделаки

На презентации побывали друзья и бесменные лица канала Демис Карибидис, Варвара Щербакова, Наталья Рудова, Денис Власенко, Сергей Романович, Мария Кожевникова и другие.

Золотоносная курица: Мария Кожевникова, Демис Карибидис и Варя Щербакова
фото: Владимир Сычёв

Золотоносная курица: Мария Кожевникова, Демис Карибидис и Варя Щербакова
фото: Наталья Рудова

Золотоносная курица: Мария Кожевникова, Демис Карибидис и Варя Щербакова
фото: Олег Гаас и Маргарита Аброськина

Золотоносная курица: Мария Кожевникова, Демис Карибидис и Варя Щербакова
фото: Мария Кожевникова, Виталий Гогунский и Анна Александрова

Золотоносная курица: Мария Кожевникова, Демис Карибидис и Варя Щербакова
фото: Демис Карибидис

Золотоносная курица: Мария Кожевникова, Демис Карибидис и Варя Щербакова
фото: Варвара Щербакова
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Универ. Молодые» >>
«Универ. Молодые-2». ТВ-ролик №2
«Универ. Молодые-2». ТВ-ролик
«Про это самое». ТВ-ролик
«Регби». Тизер №3
«Регби». Тизер

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Барон Мюнхгаузен» и финальный сезон «Реальных пацанов»: ТНТ рассказал о грядущих новинках
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстильТНТ
персоны
Маргарита АброськинаАнна АлександроваДенис ВласенкоАркадий ВодаховОлег ГаасНаталья ГнеушеваВиталий ГогунскийЖасминТина КанделакиДемис КарибидисМария КожевниковаВлад ПрохоровСергей РомановичНаталья РудоваСаша СтоунВладимир СычёвВарвара Щербакова (II)

фотографии >>
Золотоносная курица: Мария Кожевникова, Демис Карибидис и Варя Щербакова фотографии
Золотоносная курица: Мария Кожевникова, Демис Карибидис и Варя Щербакова фотографии
Золотоносная курица: Мария Кожевникова, Демис Карибидис и Варя Щербакова фотографии
Золотоносная курица: Мария Кожевникова, Демис Карибидис и Варя Щербакова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Якутия»

Скорбим

Юрий Машкин
24 октября ушёл из жизни актёр Юрий Машкин.
Феликс Дадаев
23 октября ушёл из жизни актёр Феликс Дадаев.

День рождения >>

Татьяна Весёлкина
Габриэлла Мариани
Андрей Мартынов
Анна Матюхина
Алла Подчуфарова
Аркадий Райкин
Сос Саркисян
Оксана Сташенко
Александр Чернявский
Фарид Мюррей Абрахам
Ай Стэнфорд Джолли
Кевин Клайн
Адела Норьега
Карен Остин
Жан-Клод Паскаль
Джек Уорнер
все родившиеся 24 октября >>

Афиша кино >>

Алиса в стране чудес
приключения, фэнтези
Россия, 2025
Джонни Мнемоник
боевик, научная фантастика, триллер
Канада, США, 1995
Горыныч
комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, 2025
Песочный человек
фильм ужасов
США, 2025
Хэллоуин'86
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Вампир
комедия, триллер, фильм ужасов
Индия, 2025
Сентиментальная ценность
драма, комедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2025
Финник-2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Паранормальное явление. Шум
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Никита Михалков. Метод
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?