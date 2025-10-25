Анна Пересильд наняла своего дедушку в качестве водителя

23 октября в прокат вышел психоделический мюзикл «Алиса в стране чудес»
, по случаю чего исполнительница заглавной роли Анна Пересильд
дала интервью Фёдору Бондарчуку
. В котором рассказала о своих бабушке и дедушке по материнской линии.
«У меня потрясающие бабушка и дедушка. Дедушка работает у меня водителем. Это была его инициатива. В какой-то момент я поняла, что мне нужен водитель. И он говорит: «Я хочу быть твоим водителем». Я говорю: «Ну давай!»
В ответ на вопрос о дедушкиной зарплате Анна замялась и сказала, что она пытается иногда ему платить, но он этого не любит. «Он не хочет, чтобы я платила ему. Потому что для него это проявление любви и заботы ко мне»
.
А бабушка взяла на себя функцию помощника по учёбе. «Как только у меня начались съёмки, с частью моей жизни под названием "школа" мне стала помогать бабушка. Это тоже её инициатива. У неё есть все копии моих учебников»
. При этом, актриса призналась, что в школу она ходит теперь редко.
