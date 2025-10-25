Кино-Театр.Ру
Анна Пересильд наняла своего дедушку в качестве водителя

25 октября
2025 год

Лайфстайл
25 октября 2025
23 октября в прокат вышел психоделический мюзикл «Алиса в стране чудес», по случаю чего исполнительница заглавной роли Анна Пересильд дала интервью Фёдору Бондарчуку. В котором рассказала о своих бабушке и дедушке по материнской линии.

Алиса в стране чудес (2025)

«У меня потрясающие бабушка и дедушка. Дедушка работает у меня водителем. Это была его инициатива. В какой-то момент я поняла, что мне нужен водитель. И он говорит: «Я хочу быть твоим водителем». Я говорю: «Ну давай!»

Алиса в стране чудес (2025)

В ответ на вопрос о дедушкиной зарплате Анна замялась и сказала, что она пытается иногда ему платить, но он этого не любит. «Он не хочет, чтобы я платила ему. Потому что для него это проявление любви и заботы ко мне».

Анна Пересильд наняла своего дедушку в качестве водителя


А бабушка взяла на себя функцию помощника по учёбе. «Как только у меня начались съёмки, с частью моей жизни под названием "школа" мне стала помогать бабушка. Это тоже её инициатива. У неё есть все копии моих учебников». При этом, актриса призналась, что в школу она ходит теперь редко.
№ 14
Ната27   28.10.2025 - 15:22
Пересильдихи теперь везде. Из каждого утюга, в каждую щель СМИ пролезают. Про малейший свой шаг сообщают миру. Такой неприкрытый нарциссизм! Особенно у младшей, бездарной и глуповатой, но с большими... читать далее>>
№ 13
Мишель Ангельская (Омск)   28.10.2025 - 11:09
... А в чем проблема, собственно? Анна Пересильд - восходящая звездулька в российском кинематографе. Уверена, про нее теперь постоянно будут писать, ведь проектов у актрисы немало. читать далее>>
№ 12
Мишель Ангельская (Омск)   28.10.2025 - 11:08
Бабушки и дедушки - лучшие помощники!:) Так здорово, что поддерживают Анну во всем - сразу видно, что семья дружная. читать далее>>
№ 11
Марина Алигер   28.10.2025 - 10:58
А можно поменьше пересильдов в ленте? читать далее>>
№ 10
Эльнинья   27.10.2025 - 22:21
... И, к сожалению, всегда так будет. читать далее>>
Всего сообщений: 14
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь
что почитать?

