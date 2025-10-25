«Люди перестали чувствовать границы дозволенного»: Артём Быстров об ответственности за слова

Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Лихие» Артём Быстров
дал интервью главному редактору журнала «Men Today»
, в котором рассказал о своём счастливом взрослении в Нижнем Новгороде и призвал покончить с излишней драматизацией 90-х.
«Очень хочется, чтобы этим сериалом мы поставили какую-то точку в ужасающе серьёзном восприятии 90-х. Чтобы все сделали свои выводы про нашу страну, про себя, про своих родителей и про то время вообще. Чтобы эта работа помогла закрыть все эти гештальты, и мы смогли посмотреть на 90-е иначе, даже с каким-то юмором, но без романтизации того времени»
.
Для самого Артёма 90-е были счастливым временем — актёр рос в Нижнем Новгороде в обычной семье и проводил время самым обыкновенным образом: «В 90-е я был счастливым человеком. Я был ребёнком, у меня была любовь, у меня были друзья, с которыми мы росли в таких дворовых понятиях. Ничего бандитского (хотя в Нижнем этого было предостаточно), просто если ты шёл на дискотеку с девочкой, ты был готов, что, если кто-то начнет к ней подбивать клинья, придётся драться, или, если ты что-то говоришь, то за эти слова надо отвечать. Сейчас интернет это убил. Там пишут всё подряд и знают, что за это ничего не будет. На мой взгляд, такая вседозволенность не очень полезна. Люди перестают чувствовать не только границы того, что можно и нельзя говорить, но и лишаются какого-то уважения друг к другу. Когда ты всегда готов ответить за свои слова, мне кажется, это круто».
Отвечать приходилось не только за слова, но и за внешний вид. А точнее за его соответствие внутреннему наполнению: «У нас в Нижнем Новгороде, если кого-то видели в футболке Nirvana, Prodigy, «Кино», не важно, могли подойти и задать вопросы про группу, и, если ты не мог на них ответить, просто снимали футболку. Ты, типа, недостоин её носить. Это опять же про то, что ты отвечаешь не только за свои слова».
