Настя Ивлеева показала, как отдыхает с мужем в Узбекистане

26 октября
2025 год

26 октября 2025
Настя Ивлеева продолжает путешествовать по России и близлежащему зарубежью со своим мужем Филиппом Бегаком. На этот раз супруги посетили Узбекистан, о чем блогер и актриса рассказала в социальных сетях.

«Нам просто красиво, счастливо и вкусно! Узбекистан, спасибо за впечатления! Кстати, помню, была тут 6 лет назад со ста долларами и, увы, дальше Ташкента не выезжала! Так вышло, что на сегодняшний момент жизни у меня снова сто долларов, но есть муж, который взял, да и вывез в Самарканд и не только», — написала Ивлеева.

Ранее Ивлеева уже делилась фотографиями из путешествия по Северной Осетии, а также с фермы, на которую они с мужем переехали для съемок их совместного реалити-шоу, и многих других своих поездок.
