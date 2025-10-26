Настя Ивлеева показала, как отдыхает с мужем в Узбекистане

Настя Ивлеева
продолжает путешествовать по России и близлежащему зарубежью со своим мужем Филиппом Бегаком
. На этот раз супруги посетили Узбекистан, о чем блогер и актриса рассказала в социальных сетях.
«Нам просто красиво, счастливо и вкусно! Узбекистан, спасибо за впечатления! Кстати, помню, была тут 6 лет назад со ста долларами и, увы, дальше Ташкента не выезжала! Так вышло, что на сегодняшний момент жизни у меня снова сто долларов, но есть муж, который взял, да и вывез в Самарканд и не только»
, — написала Ивлеева.
Ранее Ивлеева уже делилась фотографиями из путешествия по Северной Осетии
, а также с фермы, на которую они с мужем переехали для съемок их совместного реалити-шоу
, и многих других своих поездок.
