Где снимали? Выпуск «Якутия»
26 октября
2025 год

26 октября 2025
В начале лета Анна Пересильд и музыкант Ваня Дмитриенко впервые вышли вместе на красную дорожку премии ТЭФИ-2025, тем самым подтвердив отношения. После болезненного расставания с Ярославом Могильниковым актриса зареклась не обсуждать с журналистами свою личную жизнь, но в недавнем интервью МУЗ-ТВ все же решила рассказать о том, как Ваня покорил ее сердце.

«Хочется большой любви»: Анна Пересильд впервые рассказала об отношениях с Ваней Дмитриенко

Дмитриенко несколько раз пытался связаться с актрисой, чтобы предложить ей совместные проекты, но она не отвечала ему взаимностью: «Ваня написал моему директору, что хочет сделать со мной фотосессию с крутым фотографом. Я вообще пропустила этот момент, если честно, он прошел мимо меня. Потом Ваня долго-долго искал мой номер и написал мне уже напрямую с предложением снять смешной ролик, касаемый сериала "Плаксы". Я тоже сказала: "Нет, я не хочу так шутить". И затем он снова пишет: "У меня есть песня "Цветаева". Я очень хочу снять клип, вижу там только тебя"», — рассказала Анна.

«Хочется большой любви»: Анна Пересильд впервые рассказала об отношениях с Ваней Дмитриенко

Когда они все же встретились, Ваня окружил Аню заботой и вызвался исполнять любые ее пожелания: «Он спросил, что мне нужно на площадке, я попросила арбуз. Тогда было семь утра, арбуз привезли, и он оказался невкусным. Ваня сказал, что это не дело и где-то достал тайский арбуз в такое время... Я не знаю, как он это делает. Правда, не знаю», — заявила Анна.

«Хочется большой любви»: Анна Пересильд впервые рассказала об отношениях с Ваней Дмитриенко

Ваня благодарен за все своей возлюбленной. Он признался, что подобные чувства появились в его жизни впервые: «От нее по-настоящему исходит очень большая поддержка. Я такой поддержки никогда раньше не испытывал от партнера», — отметил певец.Также Аня рассказала об их планах на будущее: «Хочется большой любви, чтобы она с каждым годом только развивалась. Чтобы мы с каждым годом узнавали что-то новое для нас. Чтобы наше творчество благодаря друг другу развивалось безостановочно», – заявила Пересильд.
№ 1
ДаринаКароль   26.10.2025 - 18:12
"Взаимовыгодные отношения" это называется. Как говорит Пересильд "я хочу чтобы наше творчество развивалось благодаря друг другу". Вот и выдала всё. читать далее>>
Всего сообщений: 1
