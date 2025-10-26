«Хочется большой любви»: Анна Пересильд впервые рассказала об отношениях с Ваней Дмитриенко

В начале лета Анна Пересильд
и музыкант Ваня Дмитриенко впервые вышли вместе на красную дорожку премии ТЭФИ-2025
, тем самым подтвердив отношения. После болезненного расставания
с Ярославом Могильниковым
актриса зареклась
не обсуждать с журналистами свою личную жизнь, но в недавнем интервью
МУЗ-ТВ все же решила рассказать о том, как Ваня покорил ее сердце.
Дмитриенко несколько раз пытался связаться с актрисой, чтобы предложить ей совместные проекты, но она не отвечала ему взаимностью: «Ваня написал моему директору, что хочет сделать со мной фотосессию с крутым фотографом. Я вообще пропустила этот момент, если честно, он прошел мимо меня. Потом Ваня долго-долго искал мой номер и написал мне уже напрямую с предложением снять смешной ролик, касаемый сериала "Плаксы". Я тоже сказала: "Нет, я не хочу так шутить". И затем он снова пишет: "У меня есть песня "Цветаева". Я очень хочу снять клип, вижу там только тебя"»
, — рассказала Анна.
Когда они все же встретились, Ваня окружил Аню заботой и вызвался исполнять любые ее пожелания: «Он спросил, что мне нужно на площадке, я попросила арбуз. Тогда было семь утра, арбуз привезли, и он оказался невкусным. Ваня сказал, что это не дело и где-то достал тайский арбуз в такое время... Я не знаю, как он это делает. Правда, не знаю»
, — заявила Анна.
Ваня благодарен за все своей возлюбленной. Он признался, что подобные чувства появились в его жизни впервые: «От нее по-настоящему исходит очень большая поддержка. Я такой поддержки никогда раньше не испытывал от партнера»
, — отметил певец.Также Аня рассказала об их планах на будущее: «Хочется большой любви, чтобы она с каждым годом только развивалась. Чтобы мы с каждым годом узнавали что-то новое для нас. Чтобы наше творчество благодаря друг другу развивалось безостановочно»
, – заявила Пересильд.
