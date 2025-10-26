«Я много работал, больше полувека»: Михаил Боярский объявил о завершении карьеры

Актер театра и кино Михаил Боярский объявил
о завершении карьеры на творческой встрече в Театре Ленсовета
. Сейчас артист больше видит себя в общественной работе.
«Нет, я не снимаюсь. Я закончил свою драматическую карьеру… Я много работал, больше полувека. Когда я все это успел сделать? Не понимаю. Много или мало? Мне 76 лет в декабре будет. Все, что мог, я совершил. Я, как и Алиса Бруновна, закончил драматическую карьеру. Я с ней часто перезваниваюсь, встречаюсь, и на нее ориентируюсь. Актерская жизнь отчасти похожа на спортивную. Не прыгнешь выше того, что прыгал раньше. Да и раньше-то не высоко... Ну хорошо, высоко. Но профессия не стоит на месте. Преподавать… Нет, не смогу. А вот общественная работа — это с удовольствием. Например, поддержать "Зенит"…»
, — поделился Боярский.
Но, судя по всему, это признание не означает, что актер окончательно ушел со сцены. Лариса Луппиан
, худрук театра и жена Боярского, уточнила
, что артист продолжает играть в спектаклях и появляется в кино в эпизодических ролях: «Его карьера как артиста, который играет большие роли, завершена. Он работает в театре, играет в двух спектаклях. Он иногда снимается, если его приглашают. Играет что-то небольшое»
.
