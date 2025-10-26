Кино-Театр.Ру
Кэти Перри встречается с бывшим премьер-министром Канады

26 октября
2025 год

26 октября 2025
Последние несколько месяцев в СМИ обсуждали предполагаемый роман Кэти Перри и бывшего премьера-министра Канады Джастина Трюдо, которые с подозрительной регулярностью стали появляться вместе на светских мероприятиях. А на днях их вместе заметили в Париже на романтическом свидании по случаю дня рождения Кэти, что подтвердило догадки интернет-пользователей. Фотографии возлюбленных, выходящих из ресторана, опубликовал таблоид TMZ.

Кэти Перри встречается с бывшим премьер-министром Канады

Этим летом Кэти Перри рассталась с актером Орландо Блумом после девяти лет отношений, во время которых у знаменитостей родилась дочь Дейзи. У Трюдо есть трое детей от первого брака, который распался в 2023 году.
