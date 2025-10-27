Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
«Он — моя крепость»: Ангелина Стречина о браке с Ильёй Малаковым

27 октября
2025 год

27 октября 2025
Ангелина Стречина в интервью изданию «ОК!» поделилась размышлениями о семейной жизни с актёром Ильёй Малаковым: «Наш главный итог — что мы большие молодцы. Когда вы доверяете друг другу, когда говорите друг с другом, нет никаких преград, нет ничего невозможного. Вы можете не видеться месяц, два, быть в разных городах (особенно последние два года мы вообще почти не видимся), но мы много говорим, рассказываем, делимся. Прислушиваемся друг к другу. Что бы ни происходило, какие бы сложности ни случались на работе, как бы ни уставали, фокус внимания должен быть на семье. Вот что я поняла для себя за последние два года».

«Он — моя крепость»: Ангелина Стречина о браке с Ильёй Малаковым
фото: Ангелина Стречина и Илья Малаков

Актриса считает, что самое важное для двоих — диалог. В беседе с изданием «Grazia» Ангелина поясняет свою мысль: «Порой проще закрыться, обидеться, поехать к подруге или маме, но я всё равно разговариваю. И если вдруг диалог пропадает, например из-за того, что мы в разных городах или странах, для меня это звоночек».

«Он — моя крепость»: Ангелина Стречина о браке с Ильёй Малаковым
фото: Ангелина Стречина и Илья Малаков

В интервью журналу «ОК!» актриса рассказала, что они с мужем большие романтики: «Мы были в разных городах. Я снималась в Петербурге, когда неожиданно ночью раздался стук в дверь. Открываю — и вижу своего мужа. А я знаю, что у него завтра спектакль в Москве, но он стоит передо мной и говорит: «Я завтра улетаю». Просто прилетел на несколько часов увидеть меня. И я точно так же устраивала сюрпризы, прилетая на его день рождения одним днем, когда Илья этого совсем не ждал».

«Он — моя крепость»: Ангелина Стречина о браке с Ильёй Малаковым
фото: Ангелина Стречина и Илья Малаков

Рассуждая об отношениях, Ангелина замечает: «Самое ценное в нашей жизни, что мы можем подарить друг другу — это время. Вот сейчас мы не видимся с Ильёй, и когда созваниваемся, он говорит: «Всё, что я сейчас хочу — это просто сесть и смотреть тебе в глаза». Потому что это самое недоступное».

«Он — моя крепость»: Ангелина Стречина о браке с Ильёй Малаковым
фото: Ангелина Стречина и Илья Малаков


По поводу возможных конфликтов с мужем из-за работы и профессиональной ревности к успеху актриса ответила изданию «Grazia»: «Нам повезло, что мы встретились, уже чего-то достигнув каждый в своей жизни. То есть когда мы познакомились, каждый понимал, чего он хочет. И каких хочет отношений в семье».

«Он — моя крепость»: Ангелина Стречина о браке с Ильёй Малаковым

Ангелина призналась, что ей важнее успех близкого человека, чем свой собственный. «Видимо, из-за этой внутренней позиции мне стало проще. И в принципе мы работаем в команде: муж всегда меня поддерживает. Когда я иду на кастинги и у меня что-то не получается, звоню Илье, он говорит, что я самая лучшая и молодец. Я понимаю, что вот моя крепость: кино приходит и уходит, как и успех, а семья — это константа и огромная опора под ногами».
