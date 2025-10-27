«Можно я больше не буду никому ничего доказывать»: Ангелина Стречина о взрослении

В феврале следующего года Ангелине Стречиной исполняется 30 лет. В интервью изданию «ОК!» на вопрос, пугает ли её эта цифра, актриса ответила: «Конечно, я, как и многие девчонки, боюсь становиться старше, пугают перемены». Её муж, актёр Илья Малаков, старше супруги, ему недавно исполнилось 35. И это взросление утешительно для Ангелины: «Глядя на него, я понимаю, что если что-то и меняется, то только в лучшую сторону. Илья для меня пример того, как нужно меняться».
фото: Ангелина Стречина
Мама актрисы — другой ориентир, который показывает, что возраст не страшен: «Чем старше она становится, тем прекраснее, интереснее, свободнее. Я иногда на нее смотрю и говорю: «А где была такая мама 20 лет назад? Ты же просто луч света!». Я замечаю по моей маме, как с возрастом раскрывается женская энергия, мне это нравится, и я говорю, что хочу так же».
Ангелина считает, что у неё вообще непростой путь: «Сначала ты сложно учишься в школе, потом непонятный подростковый возраст и институт, а потом ты лет десять кому-то и почему-то должен доказывать, что лучше всех работаешь. Ты лучшая актриса, возьмите меня работать! И вообще — я лучшая жена, женись на мне, Илья!»
Артистка убеждена, что у неё есть суперсила — не выглядеть на свой возраст. «Даже когда на улице со мной знакомятся мужчины: «Здравствуйте, а сколько вам лет? Вы такая молоденькая», я теперь с гордостью говорю, что мне 30 (хотя на самом деле еще 29). И мужчины почему-то теряются, а я от этого чувствую на себе непробиваемые доспехи. Вот такая забавная у меня реакция на всё это».
Ангелина считает, что к 30 она достигла немало: «Вот исполнится 30 — и можно я больше не буду никому ничего доказывать, а буду просто жить? Я буду любимой женой, хорошей актрисой, любящей мамой своих животных, любящей дочерью… Можно я просто буду?»
