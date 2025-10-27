Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова

что почитать?

Телеканал подвел итоги года и анонсировал премьеры

«Барон Мюнхгаузен» и финальный сезон «Реальных пацанов»: ТНТ рассказал о грядущих новинках

Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

Интервью

Сергей Нотариус: «Когда комедия рождается из драмы, она становится в несколько раз смешнее»

Режиссер и сценарист сериала «День семьи» — о фиксировании реальности, сложностях кастинга и балансе между вечными темами и трендами