Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова

27 октября
2025 год

Лайфстайл >>
27 октября 2025
22 октября в «Live Арене» собрались главные звезды эстрады на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Этот вечер дал официальный старт голосованию за лучшие треки и клипы, которые были выпущены за прошедший год. Среди гостей вечера были Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Юлианна Караулова, Александр Ревва, Алена Свиридова, Нюша, Олеся Судзиловская, Юлия Паршута и многие другие.

Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова
фото: Филипп Киркоров и Маша Мельникова

Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова
фото: Ольга Бузова

Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова
фото: Алена Свиридова и Юлианна Караулова

Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова
фото: Александр Ревва с женой

Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова
фото: Нюша

Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова
фото: Олеся Судзиловская и Юрий Костин

Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова
фото: Стас Михайлов

Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова
фото: Юлия Паршута

Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова
фото: Стас Ярушин

Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова
фото: Александра Попова

Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова
фото: Стас Намин

Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова
фото: Люся Чеботина

Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова
фото: Юлия Савичева

Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова
фото: Ольга Серябкина

Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова
фото: Ани Лорак
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
музыкаМузыканты
персоны
Ольга БузоваАлександра ГоловинаЮлианна КарауловаФилипп КиркоровАни ЛоракСтас МихайловСтас НаминНюшаЮлия ПаршутаАлександр РевваЮлия СавичеваАлена СвиридоваОльга СерябкинаОлеся СудзиловскаяЛюся ЧеботинаМихаил ШуфутинскийСтанислав Ярушин

фотографии >>
Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова фотографии
Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова фотографии
Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова фотографии
Блеск эстрады: Алена Свиридова, Юлианна Караулова и Ольга Бузова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Бьёрн Андресен
26 октября ушёл из жизни шведский актёр Бьёрн Андресен.
Геннадий Назаров
26 октября ушёл из жизни актёр Геннадий Назаров.
Алексей Золотницкий
25 октября ушёл из жизни актёр Алексей Золотницкий.

День рождения >>

Александр Бодин
Михаил Жаров
Владимир Земляникин
Николай Караченцов
Александр Новиков (II)
Даниил Сагал
Артур Смольянинов
Марина Шиманская
Владимир Шпудейко
Роберто Бениньи
Мишель Галабрю
Лоран Дойч
Джек Карсон
Жан-Пьер Кассель
Тереза Райт
Кэрри Снодгресс
все родившиеся 27 октября >>

Афиша кино >>

Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
Брат навсегда
Россия, 2025
Извне. Петля времени
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram