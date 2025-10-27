26-летний Айзек Хемпстед-Райт женился

26-летний Айзек Хемпстед-Райт
, известный по роли Брана Старка в «Игре престолов»
, опубликовал в соцсетях фотографии со своей свадьбы. Британский актер решил не раскрывать имени возлюбленной. Известно, что церемония бракосочетания состоялась в Лондоне.
«Лучший человек, которого я когда-либо встречал, лучший день в моей жизни, лучшие друзья и семья, о которых мы только могли мечтать. Какой день, какая жизнь — я люблю тебя, М»
, — написал Айзек под постом. В комментариях актера поздравили коллеги по «Игре престолов» Софи Тернер
, Натали Эммануэль
, Лина Хиди
, Гвендолин Кристи
и Джон Брэдли
.
