26-летний Айзек Хемпстед-Райт женился

27 октября
2025 год

Лайфстайл >>
27 октября 2025
26-летний Айзек Хемпстед-Райт, известный по роли Брана Старка в «Игре престолов», опубликовал в соцсетях фотографии со своей свадьбы. Британский актер решил не раскрывать имени возлюбленной. Известно, что церемония бракосочетания состоялась в Лондоне.

26-летний Айзек Хемпстед-Райт женился

«Лучший человек, которого я когда-либо встречал, лучший день в моей жизни, лучшие друзья и семья, о которых мы только могли мечтать. Какой день, какая жизнь — я люблю тебя, М», — написал Айзек под постом. В комментариях актера поздравили коллеги по «Игре престолов» Софи Тернер, Натали Эммануэль, Лина Хиди, Гвендолин Кристи и Джон Брэдли.

26-летний Айзек Хемпстед-Райт женился

26-летний Айзек Хемпстед-Райт женился

26-летний Айзек Хемпстед-Райт женился

26-летний Айзек Хемпстед-Райт женился
№ 2
Angelika77   27.10.2025 - 20:45
Никогда не смотрела Игру престолов, поэтому даже не знаю, кто это за актёр. Но чисто по человечески рада за него, видно как молодая пара счастлива. читать далее>>
№ 1
Елена К/Л (Лабинск)   27.10.2025 - 20:42
Как он изменился?! так не привычно его видеть в очках и с короткой стрижкой. Счастья молодым. читать далее>>
Всего сообщений: 2
