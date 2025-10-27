Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
«Я мог убить»: Энтони Хопкинс рассказал, как бросил пить

27 октября
2025 год

27 октября 2025
87-летний Энтони Хопкинс в преддверии выхода своих мемуаров под названием We Did OK, Kid («Мы справились, парень») дал интервью The New York Times, в котором рассказал, почему навсегда решил отказаться от алкоголя. Актер вспомнил, как однажды чуть не попал в аварию из-за того, что сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это произошло 29 декабря 1975 года.

«Я был пьян и ехал на машине здесь, в Калифорнии, в темноте, не имея ни малейшего понятия, куда направляюсь. Я понял, что мог бы убить кого-то — или себя. И самое страшное — меня это тогда не волновало», — признался актер. После этого он попросил помощи у своего бывшего агента: «Я посмотрел на часы — было ровно 11 вечера. И вдруг услышал внутри себя голос. Глубокий, мужской, спокойный. Он сказал: "Все кончено. Теперь ты можешь начать жить. Не забудь ни минуты этого момента". Это было как пробуждение», — рассказал Хопкинс. После этого, по его словам, желание вернуться к пагубной привычке полностью исчезло. С тех пор он ни разу не возвращался к спиртному.

Пристрастие к алкоголю актер объяснил внутренней болью и одиночеством. Выпивать он начал еще в молодости, пытаясь заглушить тревогу и неуверенность: «После одинокого детства и встреч с жестокими людьми я пил, чтобы избавиться от этого чувства. Алкоголь заставлял меня чувствовать себя сильным, уверенным, будто я принадлежу к чему-то большему. Мы тогда думали, что это романтично — пить как Питер О’Тул или Ричард Бертон. Но все те парни, с которыми я пил, давно ушли». Теперь Хопкинс говорит, что каждое утро просыпается с благодарностью: «Жизнь полна трудностей, но я просыпаюсь и думаю: "Я все еще здесь. Как?" Не знаю почему, но благодарю за это. Большое спасибо», — признался он.
№ 1
Елена К/Л (Лабинск)   27.10.2025 - 21:18
в жизни бы не подумала, что у него были проблемы с алкоголем. Но его силе воли можно позавидовать. читать далее>>
что почитать?