Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«В нелюбви деньги не заработаются»: Марина Ворожищева о блате, финансах и работе с мужем

28 октября
2025 год

Лайфстайл >>
28 октября 2025
Сериалы «Хирург» и «Золотое дно», в которых сыграла Марина Ворожищева, показали высокие рейтинги и вызвали интерес у зрителей. В интервью изданию «ОК!» актриса рассказала, что ей непросто было работать с мужем, режиссёром Ильёй Ермоловым: «Ощущение близости как раз мешает. Мы изначально договорились называть друг друга на «вы» на площадке: Илья Игоревич. И в «Золотом дне», и в «Хирурге». Так выстроилась верная дистанция. Это и звучит, и позволяет отстраниться и сохранить рабочие отношения».

«В нелюбви деньги не заработаются»: Марина Ворожищева о блате, финансах и работе с мужем
фото: Илья Ермолов и Марина Ворожищева

Марина призналась, что отвлечься от работы за пределами съёмочной площадки всегда сложно: «Мы неравнодушны — в этом крутота и прелесть. Чем дальше, тем больше навык разделения, но не в момент съёмок. Однако текст дома за ужином мы вместе не учили, нет».

«В нелюбви деньги не заработаются»: Марина Ворожищева о блате, финансах и работе с мужем

На вопрос как актриса относится к мнению некоторых людей о том, что она попала в проекты супруга по блату, ответ прозвучал так: «Спокойно, это их домыслы. Тут очень красивый момент для нашей пары (а «момент — это движущая сила, толчок») — что в точке «Хирург» всё сошлось. Так случилось, что ни один мой проект до этого не выстрелил так, чтобы взлёт произошёл, чтобы «проснулась знаменитой».

«В нелюбви деньги не заработаются»: Марина Ворожищева о блате, финансах и работе с мужем

В работе с мужем оказалась важная составляющая: «Это дорогого стоит, когда в паре двое верят друг в друга и из этого рождаются какие-то классные проекты. В случае с «Хирургом» все подходили к этому проекту нетривиально, у всех «что-то болело». Это ценно, когда вы вместе создаёте ещё какое-то детище. Если бы я не подходила на эту роль, меня бы никто не утвердил».

«В нелюбви деньги не заработаются»: Марина Ворожищева о блате, финансах и работе с мужем

Актриса считает, что финансовое благополучие приходит, если искренне любишь то, что делаешь: «В нелюбви деньги не заработаются. Я про стопроцентное сотворчество, поиск, изменение героев, внешние перемены. Чтобы кайфануть по-настоящему. Тогда и финансовый поток будет течь как надо».
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Хирург» >>
«Хирург». Трейлер №2
«Хирург». Тизер-сцена №2
«Хирург». Тизер-сцена
«Золотое дно». Тизер-сцена
«Золотое дно». ТВ-ролик №2

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Марина Ворожищева: «Хочется хулиганского, темпераментного и вместе с тем трепетного кино»
Режиссер Илья Ермолов и онлайн-кинотеатр Иви объявили об эксклюзивном сотрудничестве
Мари Ворожи стала советским адвокатом
Поиск по меткам
деньги
персоны
Марина ВорожищеваИлья Ермолов
фильмы
Золотое дноХирург

фотографии >>
«В нелюбви деньги не заработаются»: Марина Ворожищева о блате, финансах и работе с мужем фотографии
«В нелюбви деньги не заработаются»: Марина Ворожищева о блате, финансах и работе с мужем фотографии
«В нелюбви деньги не заработаются»: Марина Ворожищева о блате, финансах и работе с мужем фотографии
«В нелюбви деньги не заработаются»: Марина Ворожищева о блате, финансах и работе с мужем фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Якутия»

Скорбим

Роман Попов
28 октября ушёл из жизни актёр Роман Попов.
Геннадий Назаров
26 октября ушёл из жизни актёр Геннадий Назаров.
Бьёрн Андресен
26 октября ушёл из жизни шведский актёр Бьёрн Андресен.
Алексей Золотницкий
25 октября ушёл из жизни актёр Алексей Золотницкий.

День рождения >>

Марина Блейк
Роман Грибков
Галина Логинова
Роза Макагонова
Екатерина Молоховская
Сергей Сазонтьев
Светлана Суховей
Михаил Трухин
Руслан Ягудин
Троян Беллисарио
Джон Боулс
Джеми Герц
Нино Кастельнуово
Джулия Робертс
Хоакин Феникс
Иларион Чобану
все родившиеся 28 октября >>

Афиша кино >>

Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
Брат навсегда
Россия, 2025
Извне. Петля времени
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?