«В нелюбви деньги не заработаются»: Марина Ворожищева о блате, финансах и работе с мужем

Сериалы «Хирург» и «Золотое дно», в которых сыграла Марина Ворожищева, показали высокие рейтинги и вызвали интерес у зрителей. В интервью изданию «ОК!» актриса рассказала, что ей непросто было работать с мужем, режиссёром Ильёй Ермоловым: «Ощущение близости как раз мешает. Мы изначально договорились называть друг друга на «вы» на площадке: Илья Игоревич. И в «Золотом дне», и в «Хирурге». Так выстроилась верная дистанция. Это и звучит, и позволяет отстраниться и сохранить рабочие отношения».
фото: Илья Ермолов и Марина Ворожищева
Марина призналась, что отвлечься от работы за пределами съёмочной площадки всегда сложно: «Мы неравнодушны — в этом крутота и прелесть. Чем дальше, тем больше навык разделения, но не в момент съёмок. Однако текст дома за ужином мы вместе не учили, нет».
На вопрос как актриса относится к мнению некоторых людей о том, что она попала в проекты супруга по блату, ответ прозвучал так: «Спокойно, это их домыслы. Тут очень красивый момент для нашей пары (а «момент — это движущая сила, толчок») — что в точке «Хирург» всё сошлось. Так случилось, что ни один мой проект до этого не выстрелил так, чтобы взлёт произошёл, чтобы «проснулась знаменитой».
В работе с мужем оказалась важная составляющая: «Это дорогого стоит, когда в паре двое верят друг в друга и из этого рождаются какие-то классные проекты. В случае с «Хирургом» все подходили к этому проекту нетривиально, у всех «что-то болело». Это ценно, когда вы вместе создаёте ещё какое-то детище. Если бы я не подходила на эту роль, меня бы никто не утвердил».
Актриса считает, что финансовое благополучие приходит, если искренне любишь то, что делаешь: «В нелюбви деньги не заработаются. Я про стопроцентное сотворчество, поиск, изменение героев, внешние перемены. Чтобы кайфануть по-настоящему. Тогда и финансовый поток будет течь как надо».
