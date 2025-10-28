Кино-Театр.Ру
«Там всё есть, но всё по-другому»: Артём Быстров поделился впечатлениями о Дагестане

28 октября
2025 год

28 октября 2025
Артём Быстров, звезда сериала «Лихие», рассказал в интервью журналу «Men Today», почему во время учёбы в столице он часто уезжал домой, в Нижний Новгород: «Когда я приехал в Москву, было тяжело. Да и сейчас, скажу честно, я устаю от неё. Мне иногда необходимо хотя бы на денёк-другой куда-то вырваться, просто чтобы отдохнуть от этого потока людей и того количества информации и энергии, которые тут летают и отскакивают от всех углов, стен и потолков. Первое время это особо остро чувствовалось. Я тогда никого не знал. Всё было чужое. Никого — ни друзей, ничего знакомого не было. Поэтому я иногда говорил педагогам какую-то чушь и уезжал в Нижний Новгород отдохнуть».

фото: Артём Быстров


Отправляясь на съёмки в регионы, актёр видит огромную разницу между ними и шумной столицей: «Я сейчас снимался в Дагестане и первый раз был в горах. Каждый день мы ехали на площадку одним и тем же маршрутом, и каждый раз я восхищался красотой открывавшихся видов. Когда вернулся, несколько дней привыкал к московскому ритму. Как будто был немного замедленный после гор, даже говорить хотелось с акцентом».

фото: Артём Быстров

Артём поделился забавным наблюдением о Дагестане, которое иллюстрирует и разницу в отношениях людей друг к другу: «Там всё есть, но всё по-другому. Тот же пункт выдачи Ozon с запиской с мобильным телефоном на двери. Звонишь, тебе говорят: «Брат, там ключ сверху лежит, открой сам. Номер заказа знаешь? Найдешь на верхней полке, а потом закрой, пожалуйста, обратно и ключ на место положи».

фото: Артём Быстров


Остаться голодным приезжему местные жители тоже не дадут, замечает артист: «Выходишь на улицу села, где мы жили, и говоришь: «Сейчас бы шашлыка купить!» И к тебе тут же подходят несколько человек и предлагают его привезти или сделать». Актёр вспоминает, что москвичи не отличались таким радушием в его студенческие времена, хотя он воспринимал такое отношение спокойно: «Помню щукинский дворик, это общение между студентами и то, что нас, провинциальных ребят из Нижнего Новгорода, не особенно принимали местные. Но это было нормально».
№ 2
Елена К/Л (Лабинск)   28.10.2025 - 14:53
... Зря вы так о нем. Я не думаю, что он относится к числу зазвездившихся. Вполне простой мужик. Очень понравились его недавние высказывания, по поводу молодежи, которая не несет ответственности за свои... читать далее>>
№ 1
MJ2002 (Пермь)   28.10.2025 - 14:16
Очередной звездный ребенок рассказывает про свою нелегкую жизнь в Москве. Тяжело ему пришлось, конечно, никому не пожелаю. Однако завидую простоте местных жителей, которые готовы накормить случайного гостя... читать далее>>
Всего сообщений: 2
