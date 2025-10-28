Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
«Мы даже с семьёй разъехались»: Артём Быстров о личном кризисе во время пандемии

28 октября
2025 год

28 октября 2025
Во время пандемии Артём Быстров пережил сложный личностный кризис. Об этом актёр рассказал изданию «Men Today»: «Меня серьёзно накрыло. Когда ты десятиле­тиями бежишь куда-то и вдруг оказываешься в этой изоляции, вскрываются какие-то глубинные вещи, которых раньше не замечал. Даже на людей, которые тебя окружают, ты начинаешь смотреть иначе».

фото: Артём Быстров

Актёр признался, что до пандемии, в работе и спешке, ему приходилось задвигать себя и не думать о многих важных вещах: «Тут, как в треке Гуфа, «свет выключите, послушайте, что внутри», и ты начинаешь задавать себе вопросы, часто неудобные и даже жёсткие. Что ты делаешь? Чем ты зани­маешься? Кто с тобой рядом? А вот этот друг тебе правда друг?»

фото: Артём Быстров

Вынужденная изоляция от внешнего мира стала настоящим испытанием для Артёма: «Это была такая проверка, столкновение с реальностью. И сама ситуация показала, что не всё так, как казалось, и не все те, кем казались. Это было прямо тяжело».

фото: Артём Быстров с женой и дочерью

Кризис повлиял и на личные отношения актёра: «Мы даже с семьёй разъехались и три или четыре месяца жили в разных городах, потому что что-то не получалось. Я после этого понял своего дядю, которому 60 лет, и он говорит, что у него всего два друга».
персоны
Артём БыстровАлексей Долматов

