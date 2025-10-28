Кино-Театр.Ру
«Бегал за мамой с шампуром и пытался убить»: Михаила Казакова обвинили в домашнем насилии

28 октября
2025 год

28 октября 2025
Михаила Казакова, известного по сериалу «Папины дочки» и шоу «Ералаш», обвинили в домашнем насилии и попытках убийства. Михаил и его жена Елена были вместе 12 лет, но расстались два года назад. Они жили с дочерью Елены от первого брака, Викторией, и общим сыном Мирославом. Вскоре после расставания актер объявил, что девочка не его родная дочь, и отказался от родительских прав. После развода Виктория осталась жить с мамой, а Мирослав — с отцом. На днях бывшая жена и падчерица актера стали гостями программы «Пусть говорят», где рассказали о его неадекватном поведении.

«Бегал за мамой с шампуром и пытался убить»: Михаила Казакова обвинили в домашнем насилии

«Все развивалось постепенно. Началось с психологического насилия. Всегда находился повод, чтобы нас отругать, оскорбить, ударить. Это было не только по отношению ко мне, а в первую очередь к маме. Мы с братом стали замечать, что Михаил с ней очень жесток. Неоднократно дело доходило до полиции. Отчима забирали в участок, через час-два он уже был дома, и тогда мы получали по полной. Предполагаю, он что-то употреблял. В адекватном состоянии ты не будешь ходить с дрелью по дому и сверлить стену над головой дочери. В один момент он начал искать несуществующих людей в шкафах, говорить, что мы кого-то прячем. Он впадал в какую-то паранойю», — вспоминала Виктория.

«Бегал за мамой с шампуром и пытался убить»: Михаила Казакова обвинили в домашнем насилии

«Дедушка пытался защитить маму, укрыть у себя. А Михаил бегал за ней по дому с шампуром и пытался убить. Он переворачивал мебель в доме, бил посуду об нас. С четвертого этажа по лестнице спускал холодильник. То есть абсолютно был неадекватен. Какой может быть повод, чтобы себя так вести? Я просто не могу представить, чтобы в какой момент я начала швырять посуду в людей. Была ситуация — мы с братом делали бумажные самолетики. Мирослав тогда совсем маленьким был, у него что-то не получилось, и он начал плакать. Тогда Михаил взял его за шкирку, потащил в другую комнату и начал бить проводом от фена. Я хотела защитить, но мне попало тоже», — рассказала Виктория.

«Бегал за мамой с шампуром и пытался убить»: Михаила Казакова обвинили в домашнем насилии

В 2020-м Казаков упал с пятого этажа, но остался жив. Он получил множественные переломы ног, и Елена приняла решение остаться с Михаилом: «Мы развелись в марте 2022-го. Те трудные два года я была рядом. Ситуация, в которую он попал, кошмарная. У меня, естественно, был выбор — уйти или остаться. Но при таких обстоятельствах я приняла твердое решение, что остаюсь. Мы с ним прошли путь с момента, когда он был полностью лежачий, до его первых шагов на костылях. Вместе ездили на реабилитацию. Вы знаете, когда Михаил сломал ноги, у нас с ним был серьезный разговор. Я ему дала понять, что это знак, надо в жизни что-то менять. Говорят, если человек сломал ноги, значит, идешь не той дорогой. Было принято решение исправляться. Он сказал: «Все, больше такого не будет». Однако, когда он встал на костыли, все не то чтобы продолжилось, а покатилось в ад. Были ситуации, когда я ехала с работы домой и не знала, что меня ждет. Он разбирал полы, искал каких-то людей в шкафах. Боялись дети, боялась я. Пыталась уйти. Мой папа хотел нас защитить, это вызвало агрессию Михаила», — рассказала Елена.

«Бегал за мамой с шампуром и пытался убить»: Михаила Казакова обвинили в домашнем насилии

Казаков уже прокомментировал обвинения в свой адрес: «Мы долго с Миром сегодня смеялись над этим моментом. Лучше у моей падчерицы Виктории спросить, для чего она всё рассказала на шоу, но предполагаю, что истинные цели для нас с вами останутся туманны, как и цели преследуемые её мамой. Лет через 15 спросите, и всё останется на том же месте», — заявил актер в беседе в Super. Известно, что в 2005 году 16-летний Михаил зарезал 20-летнего Кирилла Гуркина, якобы защищая свою подругу. Тогда актера оправдали.
№ 2
Мишель Ангельская (Омск)   28.10.2025 - 12:56
История грустная, конечно, но хочется задать вопрос: а сама мама куда смотрела столько лет? Почему терпела издевательства столько времени, пока мужик окончательно не слетел с катушек? Видимо, вера в лучшее... читать далее>>
№ 1
Эльнинья   28.10.2025 - 12:03
Как можно выйти замуж за человека, который уже в 16 лет кого-то убил. Ещё и ребёнка от него родить. Какие гены унаследует этот ребёнок? читать далее>>
Всего сообщений: 2
