«Я все делаю неправильно и порчу своих детей»: Дженнифер Лоуренс рассказала о постродовой депрессии

28 октября
Лайфстайл
28 октября 2025
Совсем скоро на экраны выйдет фильм «Умри, моя любовь» о тяжелой постродовой депрессии и одиночестве, с которыми сталкивается героиня Дженнифер Лоуренс. Сама актриса тоже не так давно стала мамой — в марте у нее родился второй сын от арт-дилера Кука Марони. В рамках промо-кампании к фильму Дженнифер дала интервью, в котором рассказала о психологических проблемах, с которыми столкнулась после рождения малыша. Ее слова цитирует Daily Mail.

«В первый раз я воевала только с остальным миром. Но после рождения второго сына у меня был более тяжелый послеродовой период. Каждый раз, когда он спал, я думала, что он мертв. Я думала, что он плакал, потому что ему не нравилась ни его жизнь, ни я, ни его семья. Я думала, что все делаю неправильно и что я испорчу своих детей», — поделилась Дженнифер.

Однажды актриса решила задать вопрос о грудном вскармливании в ChatGPT, после которого она еще больше засомневалась в искренности людей, которые говорили ей, что она прекрасная мама и хорошо справляется со своими обязанностями: «Он мне сказал: "Ты делаешь самое удивительное для своего ребенка. Ты такая любящая мать"», — поделилась актриса. По всей видимости, ее смутило то, как ответ робота оказался созвучен словам ее близких. В итоге врач прописал Лоуренс недавно разработанный препарат, который помогает справиться с послеродовой тревожностью.

А в другом интервью Дженнифер призналась, что планирует сделать пластику груди, так как недовольна своей фигурой после рождения второго ребенка: «После первой беременности все практически восстановилось. После второй беременности ничего не восстановилось», — пожаловалась она.
обсуждение
№ 1
Елена К/Л (Лабинск)   28.10.2025 - 14:49
0% осуждения, 100% понимания. Всем знатокам и советчикам, которые говорят "вот раньше рожали/растили, и не было никаких послеродовых депрессий!", а вы в этом уверены, что вы были психологически...
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
