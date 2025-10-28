«Я все делаю неправильно и порчу своих детей»: Дженнифер Лоуренс рассказала о постродовой депрессии

Совсем скоро на экраны выйдет фильм «Умри, моя любовь»
о тяжелой постродовой депрессии и одиночестве, с которыми сталкивается героиня Дженнифер Лоуренс
. Сама актриса тоже не так давно стала мамой — в марте у нее родился второй сын от арт-дилера Кука Марони. В рамках промо-кампании к фильму Дженнифер дала интервью, в котором рассказала о психологических проблемах, с которыми столкнулась после рождения малыша. Ее слова цитирует
Daily Mail.
«В первый раз я воевала только с остальным миром. Но после рождения второго сына у меня был более тяжелый послеродовой период. Каждый раз, когда он спал, я думала, что он мертв. Я думала, что он плакал, потому что ему не нравилась ни его жизнь, ни я, ни его семья. Я думала, что все делаю неправильно и что я испорчу своих детей»
, — поделилась Дженнифер.
Однажды актриса решила задать вопрос о грудном вскармливании в ChatGPT, после которого она еще больше засомневалась в искренности людей, которые говорили ей, что она прекрасная мама и хорошо справляется со своими обязанностями: «Он мне сказал: "Ты делаешь самое удивительное для своего ребенка. Ты такая любящая мать"»
, — поделилась актриса. По всей видимости, ее смутило то, как ответ робота оказался созвучен словам ее близких. В итоге врач прописал Лоуренс недавно разработанный препарат, который помогает справиться с послеродовой тревожностью.
А в другом интервью Дженнифер призналась, что планирует сделать пластику груди, так как недовольна своей фигурой после рождения второго ребенка: «После первой беременности все практически восстановилось. После второй беременности ничего не восстановилось»
, — пожаловалась она.
