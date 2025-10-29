«Я слишком уверенный в себе ребёнок»: Марина Александрова о сравнениях с Верой Алентовой

Марина уверена, что зрелой женщине играть юную героиню очень сложно: «Как бы ты хорошо ни выглядела в сорок лет, может, даже лучше, чем в двадцать, сыграть тот опыт, который за это время с тобой случился, невозможно. Глаза другие. И все прочитанные тобой книги, встречи, расставания, любовь — всё видно во взгляде, этого не сыграть».
фото: Марина Александрова
Сравнений с Верой Алентовой актриса не боится: «Я никогда не пытаюсь играть исходя из этой позиции. Я слишком залюбленный и уверенный в себе ребёнок, чтобы обращать внимание на чьё-то мнение. Никогда не стараюсь сделать кардинально что-то по-другому, потому что это всё равно будет по-другому. Если берёшься за такой проект, делать это надо искренне и смело».
