«Я слишком уверенный в себе ребёнок»: Марина Александрова о сравнениях с Верой Алентовой

29 октября
2025 год

29 октября 2025
В сериале «Москва слезам не верит. Всё только начинается» героиню Марины Александровой, Ксению, в юности играет другая актриса. Режиссёр Жора Крыжовников не использует грим, чтобы сделать молодых героев старше. В беседе с изданием «Новый очаг» Марина Александрова полностью поддерживает эту идею: «Я играю Ксению повзрослевшую, изменившуюся. В оригинальном фильме актрис перегримировали. Мы пошли другим путём, и я считаю, это правильно».

«Я слишком уверенный в себе ребёнок»: Марина Александрова о сравнениях с Верой Алентовой
фото: Марина Александрова

Марина уверена, что зрелой женщине играть юную героиню очень сложно: «Как бы ты хорошо ни выглядела в сорок лет, может, даже лучше, чем в двадцать, сыграть тот опыт, который за это время с тобой случился, невозможно. Глаза другие. И все прочитанные тобой книги, встречи, расставания, любовь — всё видно во взгляде, этого не сыграть».

«Я слишком уверенный в себе ребёнок»: Марина Александрова о сравнениях с Верой Алентовой
фото: Марина Александрова

Сравнений с Верой Алентовой актриса не боится: «Я никогда не пытаюсь играть исходя из этой позиции. Я слишком залюбленный и уверенный в себе ребёнок, чтобы обращать внимание на чьё-то мнение. Никогда не стараюсь сделать кардинально что-то по-другому, потому что это всё равно будет по-другому. Если берёшься за такой проект, делать это надо искренне и смело».

«Я слишком уверенный в себе ребёнок»: Марина Александрова о сравнениях с Верой Алентовой
фото: Марина Александрова
