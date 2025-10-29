«Они уже хорошо знают, чего хотят»: Марина Александрова об отличии современных россиянок от советских женщин

В начале осени состоялась премьера сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается», где Марина Александрова сыграла главную героиню Ксению. В интервью журналу «Новый очаг» актриса поделилась наблюдениями о том, чем современные успешные женщины отличаются от Катерины, героини фильма 1979 года: «В советское время карьера и характер Катерины выглядели скорее исключением. И ей пришлось смягчать это, прятать от возлюбленного, чтобы выглядеть более «нормальной» женщиной. Сегодня всё иначе. Меня окружает безумное количество успешных подруг, которые добились всего сами и многое имеют».
«Правда, добившись этого, – продолжила актриса, – они иногда понимают, что не успели завести семью. Мечтают об этом и предпринимают конкретные шаги. В этом возрасте и в этом статусе они уже хорошо знают, чего хотят. Правда, современную бизнес-леди трудно было бы зацепить «тому» Гоше».
Главные герои современного фильма знакомятся в метро. Марина считает, что в нынешней реальности такая встреча всё же маловероятна: «В советское время социальная разница была не так заметна. Сегодня встреча людей из таких разных миров почти невозможна. Давайте будем честными: человек, который имеет голову на плечах и какие-то амбиции, сегодня найдёт возможность заработать. И женщина, которая многого добилась, хочет видеть рядом с собой такого же человека».
«Что такое красота? Это уверенность. Красивая женщина уверена в себе, она уже получила то количество любви, которое ей необходимо. Она умна, знает свои плюсы и минусы, обладает чувством юмора. У красоты много составляющих, не только внешних. Внешность работает несколько минут, а дальше на первый план выходят другие вещи».
Марина убеждена — важно относиться к себе с любовью и заботой. «Мои бабушки, например, были такими женщинами. С одной своей бабушкой, медицинским работником, я впервые сделала маникюр, и с ней же мы прокололи мне уши. Она всегда была в красивом платье дома, каждую неделю ходила делать себе прическу. У неё была такая высокая «бабетта», с которой она всю неделю спала».
Свою маму актрисе приходится направлять: «Я всё время ей напоминаю о том, что нужно любить себя в первую очередь. И даю ей возможность себя любить. И её уже моя дочка учит, как капризничать, она это хорошо умеет. В магазине недавно выбирали кроссовки, я спрашиваю: «Ну что, какую пару берём?» И дочь, не раздумывая, ответила: «Обе, конечно!»
