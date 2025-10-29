Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Роспись храмов, мечты о карьере музыканта и любовь к уединению: Что мы знаем об Олеге Савостюке

29 октября
2025 год

Лайфстайл >>
29 октября 2025
Олег Савостюк заявил о себе в двадцать один год с выходом фильма Бориса Хлебникова «Снегирь», после чего сыграл в череде сериалов, среди которых были «Дайте шоу» и «Урок». А на днях прошла премьера сказочного мюзикла «Алиса в Стране чудес» — первого высокобюджетного зрительского фильма, в котором Олегу досталась одна из главных ролей. Кино-театр.Ру решил повнимательнее присмотреться к новому интересному актёру.

Роспись храмов, мечты о карьере музыканта и любовь к уединению: Что мы знаем об Олеге Савостюке

Олег родился в семье реставраторов, занимающихся росписью храмов. А работы его дедушки, народного художника Олега Михайловича Савостюка, хранятся в Третьяковке и Русском музее. Естественно, Олег пробовал свои силы в живописи, но быстро понял, что это не его стезя. По словам актёра, в их дружной семье никогда не было ссор: «Я четвёртый в семье ребёнок. У меня три сестры. Дедушка мой — заслуженный художник СССР и России, и меня назвали в его честь. Я сейчас живу в его мастерской. Он был великий рассказчик. Я успел с ним пообщаться. И мои родители — творческие люди. У нас огромная дружная семья. Я таких больше не видел. Почти у всех моих друзей семьи неполные, с кем-то они не общаются давно. А с моей я общаюсь постоянно. Ссор у нас никогда никаких не было».

Роспись храмов, мечты о карьере музыканта и любовь к уединению: Что мы знаем об Олеге Савостюке

У Олега есть музыкальное образование — он шесть лет учился классической гитаре: «До того, как познакомился с актёрской профессией, я был чётко уверен, что буду музыкантом. Я делал свою студию, обклеивая стены коробками из-под яиц. Без музыки жить сложно и грустно, но она пока отошла на второй план».

Роспись храмов, мечты о карьере музыканта и любовь к уединению: Что мы знаем об Олеге Савостюке

Актёрская карьера Олега вообще могла не сложиться. После девятого класса Савостюка «слегка выгоняли из школы» за непримерное поведение, и он, вспомнив о совете учительницы попробовать себя в качестве артиста, поступил в киноколледж. «Меня это всё закрутило-завертело, но я, честно говоря, не очень понимал, хочу ли я поступать дальше в театральный институт. Как-то я устал учиться. Я брал академ в колледже, и вообще не очень понимал, хочу ли я продолжать. Я тогда играл в переходе на гитаре, гулял с друзьями, где-то подрабатывал, электрикой занимался».

Роспись храмов, мечты о карьере музыканта и любовь к уединению: Что мы знаем об Олеге Савостюке

Всё изменилось после самоубийства близкого друга: «Я узнал, что друг из нашей компании покончил жизнь самоубийством. Он ничего не употреблял, просто сложилось много факторов, в том числе трагических, а он всё в себе держал. Парень был очень улыбчивый. Мы с пацанами говорили, что из нашей компании это последний человек, который мог так сделать. И на похоронах мы с ними посмотрели друг на друга и поняли, что, наверное, куда-то не туда идем. После этого я вернулся в колледж».

Роспись храмов, мечты о карьере музыканта и любовь к уединению: Что мы знаем об Олеге Савостюке

Ещё одним событием, изменившем взгляды Олега на жизнь, стало решение родителей забрать его на роспись храмов на Кавказе. «У меня был академический отпуск в колледже, и я опять решил, что буду заниматься музыкой и каким-то брожением, и папа мне сказал: "Ты поедешь с нами на пару месяцев, под куполом посидишь". Сначала мы расписывали храм в Черкесске, потом в Пятигорске. Работали каждый день с семи утра до семи вечера, жили в небольшой квартирке у приходской бабушки и как-то друг с другом заново знакомились. В какой-то момент папа меня определил на купол, и я раскрашивал ромбики вокруг лика Христа. И когда месяц сидишь под куполом без Интернета, мысли в голове прокручиваются, как в центрифуге. У нас не было с родителями каких-то серьёзных разговоров, они просто поместили меня в эту атмосферу, и мой котелок сам начал работать. Я вышел оттуда другим человеком».

Роспись храмов, мечты о карьере музыканта и любовь к уединению: Что мы знаем об Олеге Савостюке

Несмотря на то, что Олег родился и вырос в Москве, детство его прошло в деревне Толбино: «Её больше 50 лет назад как раз нашёл дедушка. Это лучшее место, где я когда-либо бывал, это моё место силы, и душа моя растёт оттуда. Босоногое детство, без излишеств, с палками, крапивой, собаками, драками. Возможно, поэтому я душой близок к парням из глубинки и стремлюсь к персонажам, у которых мир переворачивается просто из-за изобилия всего нового, а глаза открываются на перроне вокзала в Москве».

Роспись храмов, мечты о карьере музыканта и любовь к уединению: Что мы знаем об Олеге Савостюке

Рабочие проекты Олег тоже выбирает с оглядкой на дедушку и его подход к творчеству: «Не могу сказать, что я расписан на пять лет вперед. Мне ещё повезло с моим агентом Алесей Вельяминовой, которая очень чутко подходит к проектам, и мы стараемся с ней выстраивать мою карьеру так, чтобы не было потом стыдно за ту или иную работу. В этом смысле я внутренне стремлюсь к дедушке, стараюсь не распространяться на глупости и зарабатывание денег, вся моя семья живёт по такому принципу. В кино сейчас очень много быстрых предложений и зачастую режиссёры даже не успевают разглядеть в человеке его личные черты, а работают просто по типажу».

Роспись храмов, мечты о карьере музыканта и любовь к уединению: Что мы знаем об Олеге Савостюке

Олег в целом любит побыть один и ограждает себя от бестолковых разговоров: «Я довольно закрытый человек, мне часто хочется поменьше разговаривать, а при этом быть рядом с близкими людьми. Вот такое внутреннее противоборство. Я не могу даже молчать с человеком, если мне неинтересно с ним или я не чувствую его. Если не смогу честно сказать об этом, найду тысячу причин, чтобы уйти, сбежать». Поэтому и ведение соцсетей ему даётся тяжело: «У меня соцсети идут со скрипом. Я себя за это ругаю, и меня ругают. Мне советуют ими заниматься, но я не могу с собой договориться, что это часть профессии. Мне сложно, ведь жизнь дороже и интереснее».
версия для печати

Самое интересное

фрагменты: «Снегирь». Отрывок >>
«Снегирь». Трейлер №2
«Дайте шоу!». Тизер-сцена
«Снегирь»
«Дайте шоу!». Тизер-трейлер
«Дайте шоу»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я довольно закрытый человек»: Олег Савостюк признался, что любит побыть один
«Я хотел заниматься своей жизнью, а она у меня была дворовой»: Олег Савостюк признался, что вернулся в киноколледж после самоубийства друга
персоны
Олег Савостюк (II)Борис Хлебников
фильмы
Алиса в стране чудесДайте шоуСнегирьУрок

фотографии >>
Роспись храмов, мечты о карьере музыканта и любовь к уединению: Что мы знаем об Олеге Савостюке фотографии
Роспись храмов, мечты о карьере музыканта и любовь к уединению: Что мы знаем об Олеге Савостюке фотографии
Роспись храмов, мечты о карьере музыканта и любовь к уединению: Что мы знаем об Олеге Савостюке фотографии
Роспись храмов, мечты о карьере музыканта и любовь к уединению: Что мы знаем об Олеге Савостюке фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Якутия»

Скорбим

Роман Попов
28 октября ушёл из жизни актёр Роман Попов.
Геннадий Назаров
26 октября ушёл из жизни актёр Геннадий Назаров.
Бьёрн Андресен
26 октября ушёл из жизни шведский актёр Бьёрн Андресен.
Алексей Золотницкий
25 октября ушёл из жизни актёр Алексей Золотницкий.

День рождения >>

Владимир Виноградов
Алексей Горбунов
Андрей Дементьев (III)
Лидия Константинова
Михаил Лавровский
Владимир Особик
Александр Самойлов
Александр Сигуев
Катерина Шпица
Петронелла Баркер
Мариуш Дмоховский
Джанет Монтгомери
Вайнона Райдер
Руфус Сьюэлл
Бен Фостер
Роберт Харди
все родившиеся 29 октября >>

Афиша кино >>

Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
Хэллоуин. Ночной кошмар
фильм ужасов
США, 2025
Брат навсегда
Россия, 2025
Извне. Петля времени
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Мажор в Дубае
криминальный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?