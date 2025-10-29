Роспись храмов, мечты о карьере музыканта и любовь к уединению: Что мы знаем об Олеге Савостюке

Олег Савостюк
заявил о себе в двадцать один год с выходом фильма Бориса Хлебникова «Снегирь»
, после чего сыграл в череде сериалов, среди которых были «Дайте шоу»
и «Урок»
. А на днях прошла премьера сказочного мюзикла «Алиса в Стране чудес»
— первого высокобюджетного зрительского фильма, в котором Олегу досталась одна из главных ролей. Кино-театр.Ру
решил повнимательнее присмотреться к новому интересному актёру.
Олег родился в семье реставраторов, занимающихся росписью храмов. А работы его дедушки, народного художника Олега Михайловича Савостюка
, хранятся в Третьяковке и Русском музее. Естественно, Олег пробовал свои силы в живописи, но быстро понял, что это не его стезя. По словам актёра, в их дружной семье никогда не было ссор: «Я четвёртый в семье ребёнок. У меня три сестры. Дедушка мой — заслуженный художник СССР и России, и меня назвали в его честь. Я сейчас живу в его мастерской. Он был великий рассказчик. Я успел с ним пообщаться. И мои родители — творческие люди. У нас огромная дружная семья. Я таких больше не видел. Почти у всех моих друзей семьи неполные, с кем-то они не общаются давно. А с моей я общаюсь постоянно. Ссор у нас никогда никаких не было»
.
У Олега есть музыкальное образование — он шесть лет учился классической гитаре: «До того, как познакомился с актёрской профессией, я был чётко уверен, что буду музыкантом. Я делал свою студию, обклеивая стены коробками из-под яиц. Без музыки жить сложно и грустно, но она пока отошла на второй план»
.
Актёрская карьера Олега вообще могла не сложиться. После девятого класса Савостюка «слегка выгоняли из школы»
за непримерное поведение, и он, вспомнив о совете учительницы попробовать себя в качестве артиста, поступил в киноколледж. «Меня это всё закрутило-завертело, но я, честно говоря, не очень понимал, хочу ли я поступать дальше в театральный институт. Как-то я устал учиться. Я брал академ в колледже, и вообще не очень понимал, хочу ли я продолжать. Я тогда играл в переходе на гитаре, гулял с друзьями, где-то подрабатывал, электрикой занимался»
.
Всё изменилось после самоубийства близкого друга: «Я узнал, что друг из нашей компании покончил жизнь самоубийством. Он ничего не употреблял, просто сложилось много факторов, в том числе трагических, а он всё в себе держал. Парень был очень улыбчивый. Мы с пацанами говорили, что из нашей компании это последний человек, который мог так сделать. И на похоронах мы с ними посмотрели друг на друга и поняли, что, наверное, куда-то не туда идем. После этого я вернулся в колледж»
.
Ещё одним событием, изменившем взгляды Олега на жизнь, стало решение родителей забрать его на роспись храмов на Кавказе. «У меня был академический отпуск в колледже, и я опять решил, что буду заниматься музыкой и каким-то брожением, и папа мне сказал: "Ты поедешь с нами на пару месяцев, под куполом посидишь". Сначала мы расписывали храм в Черкесске, потом в Пятигорске. Работали каждый день с семи утра до семи вечера, жили в небольшой квартирке у приходской бабушки и как-то друг с другом заново знакомились. В какой-то момент папа меня определил на купол, и я раскрашивал ромбики вокруг лика Христа. И когда месяц сидишь под куполом без Интернета, мысли в голове прокручиваются, как в центрифуге. У нас не было с родителями каких-то серьёзных разговоров, они просто поместили меня в эту атмосферу, и мой котелок сам начал работать. Я вышел оттуда другим человеком»
.
Несмотря на то, что Олег родился и вырос в Москве, детство его прошло в деревне Толбино: «Её больше 50 лет назад как раз нашёл дедушка. Это лучшее место, где я когда-либо бывал, это моё место силы, и душа моя растёт оттуда. Босоногое детство, без излишеств, с палками, крапивой, собаками, драками. Возможно, поэтому я душой близок к парням из глубинки и стремлюсь к персонажам, у которых мир переворачивается просто из-за изобилия всего нового, а глаза открываются на перроне вокзала в Москве»
.
Рабочие проекты Олег тоже выбирает с оглядкой на дедушку и его подход к творчеству: «Не могу сказать, что я расписан на пять лет вперед. Мне ещё повезло с моим агентом Алесей Вельяминовой, которая очень чутко подходит к проектам, и мы стараемся с ней выстраивать мою карьеру так, чтобы не было потом стыдно за ту или иную работу. В этом смысле я внутренне стремлюсь к дедушке, стараюсь не распространяться на глупости и зарабатывание денег, вся моя семья живёт по такому принципу. В кино сейчас очень много быстрых предложений и зачастую режиссёры даже не успевают разглядеть в человеке его личные черты, а работают просто по типажу»
.
Олег в целом любит побыть один и ограждает себя от бестолковых разговоров: «Я довольно закрытый человек, мне часто хочется поменьше разговаривать, а при этом быть рядом с близкими людьми. Вот такое внутреннее противоборство. Я не могу даже молчать с человеком, если мне неинтересно с ним или я не чувствую его. Если не смогу честно сказать об этом, найду тысячу причин, чтобы уйти, сбежать»
. Поэтому и ведение соцсетей ему даётся тяжело: «У меня соцсети идут со скрипом. Я себя за это ругаю, и меня ругают. Мне советуют ими заниматься, но я не могу с собой договориться, что это часть профессии. Мне сложно, ведь жизнь дороже и интереснее»
.
