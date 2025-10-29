Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
«Сложно использовать слово "был"»: Сергей Бурунов, Александр Петров и Гарик Харламов отреагировали на смерть Романа Попова

29 октября
2025 год

Лайфстайл >>
29 октября 2025
Вчера стало известно о кончине звезды сериала «Полицейский с Рублёвки» Романа Попова. 40-летний актёр скончался после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Впервые Роман узнал о диагнозе в 2018 году и победил болезнь. Однако в этом году у актёра случился рецидив, в результате которого он частично потерял зрение. 11 октября Роман был срочно госпитализирован, у него диагностировали прободение язвы желудка и провели операцию. Но актёр впал в кому и скончался, не приходя в сознание.

Эта новость ошеломила коллег и друзей Романа, прежде всего — его партнёров по сериалу «Полицейский с Рублёвки». Сергей Бурунов вспомнил, как поначалу скептически отнёсся к комедийному прошлому Романа. «Я сначала думал, ну как бы он этот, из Камеди-клаб, ну не артист. Я всегда настороженно отношусь к непрофессиональным людям в кино. Но к моему удивлению, к приятному, Рома оказался очень реактивным, очень пластичным и очень быстро в эту систему встроился. И достаточно профессионально, хочу сказать.
И работал он блистательно. Потому что на тот момент мои сомнения и тревоги рассеялись. Когда мы уже начали в «Полицейском» работать, стало понятно, что Мухич у нас есть, сложился вот такой, и Рома в этом блистательно совершенно существовал».

фото: Роман Попов и Сергей Бурунов

Сергей также рассказал о невероятной силе воли Романа, которого болезнь впервые застигла во время съёмочного процесса: Он продемонстрировал невероятную силу воли. «Уже видно, что ему было плохо. И дежурила скорая на площадке. Врачи что-то ему делали. Он уходил, выходил на дубль, снимался. Я видел, как ему было херово. И, конечно, я низко кланяюсь ему за такую силу воли. И за такую преданность делу. Это вот прям подвиг настоящий. Многим бы поучиться этому, такому отношению к делу. Поэтому это, конечно, незабываемо было. И больно, и страшно. И в то же время вызывало восхищение и уважение к этому человеку. Ещё смены были ночные. Вот эта вся картина со скорой помощью. И Рома, который, превозмогая боль, исполнял веселый дубль в роли Мухича. Это, конечно, незабываемо. Ну, земля пухом, что называется».

фото: Александр Петров и Роман Попов

Александр Петров также вспомнил о неимоверной силе воле, жизнелюбии и лёгкости Романа: «Как же интересно было с тобой, как же кайфово было играть каждую сцену, ты всегда был готов к съёмочному дню, ты всегда с такой любовью и искренностью относился ко всем на съёмочной площадке, к каждому, сконцентрирован, внимателен, лёгкий! Ты лёгкий!!! Написал «был» и стёр, и потом снова написал и опять стёр, сложно использовать это слово «был». Ты всегда останешься в нашей памяти как очень добрый, очень смелый, очень талантливый человек! Невероятной силы мужество было в тебе! Ты настоящий пример для всех! Настоящего мужчины! Любящего свою семью, подлинно и просто так…
Ты себя называл, в штуку, человеком, который умеет улыбаться затылком… :) Ты всегда шёл по жизни с юмором, у тебя он был вживлён, изначально, и в большом объёме! Очень ты, Рома, светлый! Очень! Как же несправедлива жизнь…»

фото: Роман Попов и Софья Каштанова

Софья Каштанова, сыгравшая в сериале объект безответной любви Мухича, опубликовала в соцсетях фрагмент с первых проб с актёром и рассказала о поражающей воображение эрудиции актёра. «Ромка… Ты был удивительным, высокоразвитым человеком, твои знания поражали! Ты знал всё обо всем! Фантастика, как работал твой мозг, туда тебя и ударило… Какая несправедливость… Ты был прекрасным артистом, свободным, юморным, ты чувствовал момент, ты чувствовал ритм… Главным для Ромки была его семья, любимая жена и дети, кажется всё, что он делал, он делал для них. Ты в твоих детях, ты в твоём творчестве навсегда, тебя будет не хватать, дружище».

фото: Роман Попов в Камеди Клабе

Поделился своими воспоминаниями о Роме и Гарик Харламов, который знал покойного ещё со времён его работы в Камеди Клабе. «Популярность приходит к людям по разному. Кто-то становится известным мгновенно и без особых усилий , а кому-то приходиться пахать для этого. Ромка относился ко второму типу. В Камеди Клабе не всегда складывалось всё удачно. Номера переписывались, редактировались и не всегда доходили до эфира. Многие не выдерживают и оставляют эту сферу деятельности, но Ромка никогда не жаловался, а спокойно работал и добивался своего. Упорство и сила воли в итоге дали свои плоды. Как же я был рад, когда Рома получил роль в сериале «Полицейский с Рублевки». Я был уверен, что Рома этот шанс точно не упустит. Так он стал Мухичем. С тех пор я в шутку всегда здоровался с ним только так : «Привет, сериал!», а он отвечал : «Ну всё, не завидуй!». Сегодня Ромы не стало. Болезнь, которую он победил в первом раунде , что казалось невозможным уже тогда, вернулась вновь. Светлая память тебе, Ром. Ещё увидимся, сериал!»
