Младший сын Киллиана Мёрфи пошёл по стопам отца

29 октября
2025 год

Лайфстайл >>
29 октября 2025
Младший сын Киллиана Мёрфи Аран пробует свои силы в кино. 18-летний Аран присоединился к актёрскому составу юридической драмы HBO «Война», в котором сыграют Сиенна Миллер и Доминик Уэст.

Младший сын Киллиана Мёрфи пошёл по стопам отца

Первый сезон сериала расскажет о противостоянии двух престижных юридических контор, которые работают над громким бракоразводным процессом кинозвезды и влиятельного бизнесмена.

Младший сын Киллиана Мёрфи пошёл по стопам отца

Это первая заметная роль Арана, но далеко не дебют в кино. В 2022 году юный актёр сыграл эпизодическую роль в фильме «Лола». Также его можно будет увидеть в новом фильме Тайки Вайтити «Клара и солнце». Аран также увлекается театром — в 2018 году он сыграл единственного сына Уилльяма Шекспира Хэмнета в постановке ирландского театра "Dead Centre".

Младший сын Киллиана Мёрфи пошёл по стопам отца
фото: Киллиан Мёрфи с женой и сыновьями
№ 1
Lomova_E (Шахты)   29.10.2025 - 20:33
Я не знала, что у него есть сын. Но внешность у него конечно не обычная, как и у отца. Что-то в нем цепляет. читать далее>>
Всего сообщений: 1
дети
персоны
Тайка ВайтитиКиллиан МёрфиСиенна МиллерДоминик Уэст
фильмы
Клара и солнцеЛола

