Младший сын Киллиана Мёрфи пошёл по стопам отца

Первый сезон сериала расскажет о противостоянии двух престижных юридических контор, которые работают над громким бракоразводным процессом кинозвезды и влиятельного бизнесмена.
Это первая заметная роль Арана, но далеко не дебют в кино. В 2022 году юный актёр сыграл эпизодическую роль в фильме «Лола». Также его можно будет увидеть в новом фильмеТайки Вайтити«Клара и солнце». Аран также увлекается театром — в 2018 году он сыграл единственного сына Уилльяма Шекспира Хэмнета в постановке ирландского театра "Dead Centre".
