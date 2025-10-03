Алексей Учитель убрал фильм Германики из конкурса фестиваля «Послание к человеку» из-за личной неприязни

Новый фильм Валерии Гай Германики «Емельяненко»
внезапно исключили из программы фестиваля «Послание к человеку»
уже после того, как фильм был утверждён в международном конкурсе. Об этом Германика подробно рассказала в своём телеграм-канале
, обвинив президента фестиваля Алексея Учителя
в предвзятости и личной неприязни.
«После утверждения моего фильма отборочной комиссией и официального письма-приглашения через какое-то время мне позвонил программный директор фестиваля и сказал, что Алексей Учитель снял мой фильм с международного конкурса. Я конечно, спросила почему. Методом сократического диалога было выяснено, что Алексей Учитель мой фильм не видел, но зато видел моё выступление на международной неделе кино — и оно ему не понравилось. Я просто не нравлюсь Алексею Учителю, поэтому фильм сняли с основного конкурса»
, — заключила режиссёр.
«Кстати, я позвонила Учителю, он не взял трубку. Написала сообщение, что это Лера, хотела поговорить по поводу фестиваля. Синие галочки и нет ответа. После чего мне передали, что моя настойчивость раздражает»
.
Этот инцидент навёл Валерию на размышления о вертикали власти и нездоровой тенденции превращения фестивалей в междусобойчики, где всё определяется личными отношениями. «Если фестиваль живёт по феодальной модели, он неизбежно превращается в музей самого себя — без риска, без таланта, без будущего»
.
