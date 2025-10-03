Кино-Театр.Ру
«Я хотела наложить на себя руки»: Мадонна впервые рассказала о конфликте с сыном от Гая Ричи

3 октября
2025 год

Лайфстайл >>
3 октября 2025
В середине сентября 67-летняя Мадонна анонсировала выход нового альбома, сопроводив новость откровенной фотосессией в нижнем белье. А спустя две недели дала первое за 9 лет молчания интервью, выбрав в качестве визави неожиданную фигуру — британского коуча и амбассадора просветления и осознанности Джея Шетти.

фото: Рокко и Мадонна

Певица сразу оговорилась, что пришла не рекламы для, а ради разговора о том, как важно иметь «духовную жизнь» и каким хорошим подспорьем это может стать во всех сферах жизни, включая карьеру. Но самое главное, что "духовная жизнь" и способность воспринимать невзгоды как проверки помогают пережить самые отчаянные периоды и не поддаваться мыслям о самоубийстве.

фото: Мадонна с Рокко
фото: Рокко и Мадонна

«Если у тебя нет духовной жизни, ты живёшь в постоянном страдании. И тебе кажется, что всё неприятное, что с тобой происходит, никогда не закончится. Что ты вытянул плохую карту. Когда-то и я так думала... Знаете, бывали моменты, когда опускались руки. Я ведь даже размышляла о самоубийстве. Это, наверное, странно слышать от меня, поскольку я в принципе не «грустненькая». Но тогда казалось, что я не смогу вынести эту боль. Чем быстрее ты поймешь, что всё, что с тобой происходит — кармическое испытание, которое ты должен пережить, получив знание и развитие, тем легче тебе будет воспринимать любое событие в жизни как урок, а не как наказание».

фото: Рокко эмансипированный
фото: Мадонна с Рокко

Событием, подтолкнувшим Мадонну к таким мрачным мыслям, было решение её тогда ещё 15-летнего сына Рокко жить с отцом, режиссёром Гаем Ричи. Мадонна попыталась обжаловать это решение в суде, но в итоге суд постановил, что мальчик останется с отцом.

«Самым болезненным моментом в жизни, когда я за деревьями леса не видела, было время, когда я боролась за опеку над моим сыном. Когда распался мой брак, я подумала: ну и что, это часто бывает с людьми. Но попытки отнять у меня ребёнка… С тем же успехом можно было бы просто меня убить. Так я чувствовала в тот момент. А я ещё в тот момент была в туре. И каждый вечер должна была выходить на сцену. А потом валялась на полу в гримёрке и рыдала. Я реально думала, что это конец света. Я не могла это вынести.

фото: Рокко и Мадонна
фото: Рокко эмансипированный

Но слава Богу, я так больше не думаю. Я продолжила свои учения (певица почти 30 лет изучает каббалу — прим. ред.) и продвижение по духовному пути. Что помогло мне понять, что враг — внутри. В детстве я была покинута моей собственной мамой (мать Мадонны умерла, когда ей было 5 лет — прим. ред.). Поэтому потеря ребёнка воспринималась так, будто сценарий повторяется. И я не могла это принять. Это причинило мне много страданий. Так же как неспособность к принятию причиняет много страданий всем нам. Сейчас я с радостью могу сказать, что мы с сыном в очень хороших дружеских отношениях».

«Я хотела наложить на себя руки»: Мадонна впервые рассказала о конфликте с сыном от Гая Ричи
фото: Рокко и Мадонна
